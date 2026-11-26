Niurka Marcos ganó el Juego de Salvación durante la semana 12 de La Granja VIP y logró salir de la tabla de nominación.

Con el apoyo de Ernesto Cázares, la cubana se impuso ante Manelyk González en un reto que consistió en armar un cubo mágico.

Tras este resultado, la vedette asegura su permanencia una semana más en el reality, mientras que el resto de los nominados continúan en riesgo de eliminación.

Cabe mencionar que Kevyn “Bicolor” quedó fuera de la prueba de salvación luego de que Kunno desempatara la votación en la dinámica de echar tierra.

Niurka Marcos gana la salvacion🤣 PRODUCCION TU PLAN NO SIRVIO JAJA. Manelyk en peligro para ser eliminada👀 #SalvacionVIP #LaGranjaVIP @lagranjavipmx https://t.co/2p98cqTTgE — Izzy (@Izzy01189) November 27, 2026

Aún resta el viernes de traición, pero de momento un integrante de la llamada Resistencia sería quien abandone la competencia.