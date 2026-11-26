El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció el nombramiento de Ernesto Jesús Mena Acevedo como nuevo Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY).

¿Quién es Ernesto Mena, nuevo Subsecretario de Educación de Yucatán?

Cabe mencionar que antes de asumir este cargo, Mena Acevedo se desempeñaba como director de Fortalecimiento de Educación Superior en la misma dependencia.

Cuenta además con experiencia como docente en instituciones educativas y en áreas jurídicas y administrativas.

Nombré a Ernesto Jesús Mena Acevedo como nuevo Subsecretario de Educación Superior de Yucatán. Hasta hoy se desempeñaba como Director de Fortalecimiento de Educación Superior, además de contar con experiencia como docente en instituciones educativas y en áreas jurídicas y administrativas. Le deseo mucho éxito en esta nueva encomienda, en la que dará continuidad al trabajo para fortalecer la educación superior en nuestro estado. — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 27, 2026

Cabe mencionar que sustituye en la subsecretaría a Everth Dzib Peraza, quien presentó su renuncia días antes para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 por el distrito 21 local con cabecera en Ticul.

La designación forma parte de una reestructuración en el gabinete estatal tras la salida de nueve funcionarios que dejaron sus cargos para buscar candidaturas políticas.