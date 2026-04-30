Comisión de Postulación del Congreso de Yucatán aprueba reconocimiento a “Las Chelemeras”

La Comisión de Postulación Elvia Carrillo Puerto del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen para otorgar el reconocimiento correspondiente al año 2026 al colectivo de mujeres Las Chelemeras, por su destacada labor en la restauración ambiental, la defensa del territorio y el fortalecimiento comunitario en Yucatán.

La propuesta, presentada por la diputada Maribel del Rosario Chuc Ayala reconoció el trabajo de este colectivo, conformado por mujeres que han impulsado la rehabilitación de ecosistemas de manglar, contribuyendo a la protección costera, la acción climática y la recuperación de los flujos hidrológicos en sus comunidades.

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De igual modo, se destacó que su labor ha trascendido el ámbito ambiental, al fortalecer el tejido social, generar redes comunitarias y romper barreras de género, posicionando a las mujeres como líderes en la defensa y transformación de sus territorios.

Las Chelemeras han dedicado casi 16 años a trabajar incansablemente en la restauración del manglar mediante la creación de tarquinas (islas de madera donde se colocan plántulas) y canales de agua en las áreas que más lo necesitan, logrando restaurar los humedales que son muy importantes para la protección de la costa y el control del clima.

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El dictamen establece que el reconocimiento será recibido por la ciudadana Keila Raquel Vázquez Lira, en su carácter de representante del colectivo, en sesión solemne cuya fecha será determinada por el Pleno del Congreso.

Tras su aprobación por unanimidad de las y los integrantes de la comisión, se instruyó la elaboración del dictamen correspondiente para continuar con el trámite legislativo ante el Pleno.