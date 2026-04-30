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Quintana Roo / Sucesos

Jueves violento en Cancún: Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia El Milagro

La víctima se encontraba caminando junto a su familia y una carreola cuando fue atacado por sujetos en motocicleta, quien huyó tras cometer el crimen.

Por Erick Díaz

30 de abr de 2026

1 min

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Pese a la llegada de paramédicos, el hombre ya había perdido la vida debido a los impactos de bala
Pese a la llegada de paramédicos, el hombre ya había perdido la vida debido a los impactos de bala / Erick Díaz

Sujetos abordo de una motocicleta dispararon en aproximadamente seis ocasiones en contra de un masculino el cual caminaba en calles de terracería de la colonia El milagro acompañado de su familia arrastrando una carreola.

Afortunadamente no hubo más víctimas tras este violento ataque que dejó a un hombre sin vida luego de recibir los seis impactos directos en su cuerpo y los casquillos quedarán percutidos sobre el camino de terracería.

Vecinos de Cancún viven con temor tras reciente ejecución.

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Al lugar se aproximaron paramédicos quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a tapar el cuerpo con una manta quirúrgica y posteriormente la zona fue acordonada con cinta amarilla por elementos de la Policía Municipal en coordinación con efectivos de la marina y ejército mexicano.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes

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