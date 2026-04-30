Por segundo día, escuelas de Campeche lucen vacías tras amenazas de tiroteos

Tras la amenaza de tiroteos en al menos cuatro escuelas de nivel secundaria y la explosión registrada ayer en la Secundaria Técnica número 28, en la capital del Estado, este jueves se visualizó total tranquilidad en los alrededores de estos centros escolares y, a pesar del llamado de la Secretaría de Educación a los padres de familia a enviar a sus hijos a clases, asegurando que son seguros, la asistencia de alumnos fue mínima.

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Las y los elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal mantuvieron, en menor medida, rondines de vigilancia en los planteles educativos de la ciudad, incluso abarcando otros donde no hubo advertencia de violencia, para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

No obstante, en la mayoría de las escuelas los alumnos decidieron adelantar el mega puente vacacional que iniciará este viernes, para retornar a las aulas hasta el próximo miércoles.

En la Escuela Secundaria General número 7 Joaquín Baranda, por ejemplo, de una matrícula de 719 alumnos, únicamente el tres por ciento asistió este día a clases.

No obstante, el director del plantel, Jesé Canché Tucuch, reiteró que se respeta la decisión de las madres y los padres de familia de no llevar a sus hijos a la escuela, ante el temor por las amenazas difundidas en las redes sociales.

A pesar de ello, este jueves nuevamente se respiró un clima de tranquilidad, pero también de seguridad, al interior de las instituciones de educación de la ciudad.

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JGH