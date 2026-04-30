Reporte de agresión verbal moviliza a policías en Campeche

El reporte de una mujer en la mañana que señalaba que su pareja sentimental presuntamente la agredía verbalmente, en su domicilio en la calle 53 por 30 interior de la colonia Revolución, movilizó a los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para impedir que la situación pasara a mayores problemas. Después de dialogar con el hombre y la mujer, decidieron calmarse y no volver a pelear.

Noticia Destacada Alerta por calor extremo en Campeche: varios municipios alcanzarán los 40°C este jueves

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 10:30 horas, cuando los elementos de la SPSC recibieron el reporte de una mujer que pedía que su pareja fuera obligado a salir de la vivienda.

Al llegar los elementos policiacos, se entrevistaron con los involucrados, quienes acordaron que el hombre abandonaría el lugar llevándose su refrigerador y pertenencias.

Ante este acuerdo, los policías esperaron afuera de la vivienda por más de media hora. Al ver que el hombre no salía, decidieron acudir de nuevo a dialogar con la pareja, que al parecer había logrado una reconciliación, por lo que los agentes se retiraron del lugar. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores.