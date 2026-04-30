ATY activa protocolos tras el atropellamiento de una mujer por un camión de Va y Ven en Mérida

Tras el grave accidente ocurrido durante la noche del miércoles, en el que una unidad del subsistema Va y Ven estuvo involucrada al atropellar a una adulta mayor en el Centro de Mérida, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) ha activado los protocolos para darle seguimiento a la situación.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 54 por 65 del Centro de Mérida donde un chofer de Va y Ven de la ruta Cielo Alto fue señalado de atropellar a una mujer de la tercera edad.

Mediante un comunicado, la ATY informó que se mantiene la coordinación con las autoridades competentes para el desarrollo e integración de la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer los hechos.

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De igual forma la Agencia dará seguimiento puntual al caso para asegurar que se lleven a cabo las acciones correspondientes en materia de reparación del daño e indemnización de la persona afectada conforme a la determinación de responsabilidades.

Además, la ATY trabajará en la creación de un protocolo de acompañamiento para las personas afectadas, así como fortalecer la respuesta institucional ante este tipo de hechos.