Quintana Roo suma seis muertes maternas en 2026 y supera la cifra de 2025

Quintana Roo registró una muerte materna adicional durante la última semana y acumuló seis fallecimientos en lo que va del 2026, con lo que se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional por número de casos, de acuerdo con el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna, publicado el 20 de julio por la Secretaría de Salud federal. En todo el 2025 se contabilizaron tres decesos.

El reporte señala que la entidad presenta una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 24 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos estimados, indicador que se encuentra por encima de la tasa nacional preliminar, situada en 21.8 por cada 100 mil nacidos vivos.

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Asimismo, el documento precisa que el 100 por ciento de los decesos maternos notificados en Quintana Roo ocurrieron en unidades médicas, lo que concentra la atención sobre la capacidad de respuesta para atender oportunamente las emergencias obstétricas. En contraste, Yucatán reporta cuatro fallecimientos, mientras que Campeche no registra casos en lo que va del año.

A nivel nacional, el informe contabiliza 247 defunciones maternas en el 2026, una disminución respecto de las 276 registradas en el mismo periodo del 2025. Aunque la tendencia muestra una reducción, especialistas advierten que cada caso representa una pérdida potencialmente prevenible mediante atención médica oportuna y un seguimiento adecuado durante el embarazo, parto y puerperio.

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El grupo de edad con la mayor razón de mortalidad materna corresponde a mujeres de 50 a 54 años, con una tasa de mil 238 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, aunque la mayoría de los casos, en términos absolutos, ocurre entre mujeres en edad reproductiva.

Las principales causas continúan siendo complicaciones obstétricas que, en muchos casos, pueden atenderse si se detectan a tiempo. La hemorragia durante el embarazo, el parto o el puerperio representa el 16.2 por ciento de los fallecimientos; le siguen el aborto, con 15%; la enfermedad hipertensiva del embarazo, incluida la preeclampsia y la eclampsia, con 14.6%, y otras complicaciones relacionadas con la gestación y el alumbramiento, con 9.3.

El informe también ubica a Quintana Roo entre las entidades con una Razón de Mortalidad Materna superior a la media nacional, junto con Yucatán, Ciudad de México, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Chiapas.

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Si bien las autoridades federales reportan una disminución respecto del año anterior, las cifras mantienen vigente el desafío de garantizar atención prenatal de calidad, acceso oportuno a servicios especializados y capacidad hospitalaria suficiente, especialmente en los estados donde este indicador continúa por encima del promedio nacional.

Por su parte, el Observatorio de Muertes Maternas (OMM) no identifica a Quintana Roo entre las entidades que requieren atención urgente; no obstante, busca involucrar a la sociedad civil en el monitoreo de los avances y el fortalecimiento de la salud materna, así como de la salud sexual y reproductiva.