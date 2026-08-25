Playa del Carmen rehabilitará acceso a Punta Esmeralda con 23 mdp; alertan por impacto al manglar

El Gobierno Municipal de Playa del Carmen anunció la rehabilitación de la zona de playas Punta Esmeralda, incluido el acceso principal desde la Quinta Avenida, en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, con una inversión de 23 millones de pesos.

De acuerdo con la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas del Ayuntamiento, Doris Aké Sierra, los trabajos comenzarán el 31 de agosto y está previsto que el acceso permanezca cerrado durante aproximadamente tres meses.

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La funcionaria explicó que la intervención contempla la rehabilitación integral del camino de acceso, actualmente de terracería, además de adecuaciones para peatones. El proyecto también considera la colocación de material que permita soportar el tránsito de vehículos, camiones y maquinaria pesada utilizada para retirar el sargazo.

Asimismo, se contempla realizar trabajos de mantenimiento en los baños y en otra infraestructura ubicada dentro de esta playa pública.

Advierten riesgos para el manglar

El proyecto ha generado preocupación entre ciudadanos y ambientalistas debido a que el acceso se encuentra en una zona rodeada de manglar y vegetación que sirve de hábitat para diversas especies.

Jorge Madrigal Mendoza consideró que el camino debería conservarse como terracería debido a las características del área, pues señaló que el manglar funciona como hábitat y corredor para fauna silvestre.

Ambientalistas y ciudadanos cuestionaron el uso de material pétreo y maquinaria pesada en una zona rodeada de manglar / Gustavo Escalante

Por su parte, el activista José Urbina Bravo, integrante de Cenotes Urbanos y Sélvame MX, señaló que cualquier intervención en una zona con estas características debe realizarse mediante procedimientos y estudios específicos que permitan reducir al mínimo las afectaciones ambientales.

Explicó que antes de ejecutar una obra de este tipo deben analizarse aspectos relacionados con la conectividad del manglar y el flujo natural del agua, debido a la importancia ecológica de la zona.

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Alertan por uso de maquinaria y material pétreo

El activista Andrés Santos también expresó preocupación por el ingreso de maquinaria pesada y la colocación de material pétreo sobre el camino, al considerar que estas acciones podrían alterar el equilibrio hidrológico de la zona.

Señaló que cubrir el terreno con materiales que reduzcan la infiltración podría afectar el flujo natural del agua entre los distintos sectores del manglar.

Por ello, planteó la importancia de proteger la vegetación natural y evitar obras o pavimentos que impidan que el agua de lluvia penetre en el suelo.

Mientras el Ayuntamiento plantea mejorar las condiciones de acceso a Punta Esmeralda y facilitar el tránsito de vehículos utilizados para servicios como el retiro de sargazo, ciudadanos y ambientalistas piden que la obra se realice con medidas que garanticen la conservación del manglar y reduzcan posibles impactos sobre el ecosistema.