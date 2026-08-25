Temporada de pulpo en Yucatán: ¿Cuánto cuesta el kilo?

Con capturas regulares comenzaron a retornar las primeras embarcaciones que participaron en el inicio de la temporada de pulpo en la costa yucateca, cuyos viajes registraron volúmenes de entre dos y cinco toneladas del molusco.

Las primeras naves ingresaron al puerto de abrigo de Yucalpetén tras concluir su viaje de pesca. Aunque los resultados se encuentran por debajo de las expectativas del sector, empresarios señalaron que los precios actuales permiten compensar parcialmente los volúmenes, aunque con márgenes de ganancia reducidos.

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El empresario pesquero Esaú Velázquez explicó que las embarcaciones que regresaron reportan capturas de dos a cinco toneladas, cantidad que permite cubrir los gastos de operación y obtener utilidades limitadas.

Manuel Sánchez González, ribereño, indicó que, pese a los resultados iniciales, el sector mantendrá el esfuerzo de pesca durante las próximas semanas, con la expectativa de que mejore la disponibilidad del producto y se mantengan los precios.

Hasta ahora no existe un precio generalizado para el pulpo entregado directamente por las embarcaciones; sin embargo, pescadores señalan que el kilogramo se comercializa entre 100 y 130 pesos, dependiendo de la calidad y tamaño.

Se prevé que el resto de la flota que salió durante los primeros días de la temporada concluya sus arribos hacia finales de la próxima semana. Con estos resultados, el sector tendrá un panorama más claro sobre las condiciones de la pesquería y podrá definir el ritmo de operación para el resto de la temporada.