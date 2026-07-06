Pensiones Bienestar Yucatán: inicia el pago del bimestre julio-agosto 2026; consulta el calendario completo

Miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Yucatán comenzarán a recibir, a partir de este lunes 6 de julio, el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la Secretaría de Bienestar.

La dispersión de los recursos se realizará de forma escalonada hasta el miércoles 29 de julio, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido de las personas derechohabientes, con el objetivo de agilizar la entrega y evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

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Calendario de pagos Bienestar julio 2026

El calendario oficial de depósitos quedó establecido de la siguiente manera:

LETRA INICIAL DEL PRIMER APELLIDO DÍA DE PAGO LETRA A LUNES 6 DE JULIO LETRA B MARTES 7 DE JULIO LETRA C MIÉRCOLES 8 Y JUEVES 9 DE JULIO LETRAS D, E y F VIERNES 10 DE JULIO LETRA G LUNES 13 Y MARTES 14 DE JULIO LETRAS H, I, J y K MIÉRCOLES 15 DE JULIO LETRA L JUEVES 16 DE JULIO LETRA M VIERNES 17 Y LUNES 20 DE JULIO LETRAS N, Ñ y O MARTES 21 DE JULIO LETRAS P y Q MIÉRCOLES 22 DE JULIO LETRA R JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE JULIO LETRA S LUNES 27 DE JULIO LETRAS T, U y V MARTES 28 DE JULIO LETRAS W, X, Y y Z MIÉRCOLES 29 DE JULIO Las Pensiones Bienestar iniciarán los pagos de julio-agosto / Secretaría de Bienestar

¿Qué programas reciben depósito en Yucatán?

El calendario aplica para las y los beneficiarios de los principales Programas para el Bienestar, entre ellos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , con un apoyo de 6,400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más.

, con un apoyo de para personas de 65 años o más. Pensión Mujeres Bienestar , dirigida a mujeres de 60 a 64 años, con un depósito de 3,100 pesos bimestrales .

, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, con un depósito de . Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , que entrega 3,300 pesos bimestrales .

, que entrega . Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, cuyos beneficiarios reciben, en la mayoría de los casos, 1,650 pesos bimestrales.

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Recomendaciones para beneficiarios en Yucatán

Las autoridades exhortaron a las personas beneficiarias en Yucatán a consultar la fecha que les corresponde según la inicial de su primer apellido y evitar acudir antes del día programado.

Asimismo, reiteraron que los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional ni pagar comisiones para recibir el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.