“Holbox puede ser la punta de lanza”; Semarnat y gobierno de Quintana Roo presentan “Estrategia hacia un México Circular”

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, desde la Isla de Holbox, Quintana Roo, la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; la gobernadora Mara Lezama Espinosa, junto con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz y el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Q. Roo, Josué Nivardo Mena, anunciaron la 'Estrategia hacia un México Circular', la cual se centra en la reducción de residuos, el reciclaje y la valorización de materiales, además de la disminución del uso de plásticos.

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Holbox puede ser la punta de lanza para lograr un México Circular

En ese sentido, la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, mencionó que ese camino comienza en Holbox.

“México Circular y Holbox Circular buscan cambiar el paradigma de una economía lineal a una economía circular, sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso, revalorar los residuos como insumos y promover el reciclaje, particularmente en playas y áreas turísticas”.

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Además, la gobernadora de la entidad, Mara Lezama Espinosa, aseguró que se puede lograr un desarrollo cuidando el medio ambiente, por lo que hizo un llamado a sumar esfuerzos y poder hacer una cultura sin basura y centrada en el reciclaje, además del cuidado de los ecosistemas.

📍#SemarnatEnTerritorio | La secretaria @aliciabarcena y la gobernadora @MaraLezama encabezaron en Holbox la presentación de la «Estrategia hacia un México Circular», junto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el titular de… pic.twitter.com/rfd6vgSXEE — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) June 6, 2026

Finalmente, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales, Pedro Álvarez Icaza, aseguró que “Holbox puede ser la punta de lanza para un cambio de paradigma en la conservación”.

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