Claudia Sheinbaum y Mara Lezama impulsan 46 nuevas canchas y más de 300 domos en Quintana Roo

Durante la gira de trabajo que este sábado 18 de julio realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que el estado ya cuenta con 46 nuevas canchas deportivas y más de 300 domos escolares, obras que forman parte de la estrategia del Mundial Social 2026 para fortalecer el deporte, la convivencia y la infraestructura educativa.

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Al tomar la palabra durante el evento encabezado por la mandataria federal, Mara Lezama afirmó que los resultados son posibles gracias al manejo honesto de los recursos públicos.

"Y sí, como dice usted, querida presidenta, la honestidad da resultados", expresó.

La gobernadora agradeció el respaldo del Gobierno de México y señaló que uno de los legados más importantes para Quintana Roo será precisamente el Mundial Social 2026, mediante el cual fueron inauguradas 46 canchas deportivas de manera simultánea en los 11 municipios de la entidad.

"Gracias, querida presidenta, por también un inmenso legado del Mundial Social con 46 canchas deportivas. Las inauguramos de manera simultánea en los 11 municipios del estado y que son ya semilleros de grandes deportistas", destacó.

Asimismo, informó que su administración mantiene un programa para dotar de domos a las escuelas que carecen de infraestructura para proteger a estudiantes y docentes de las altas temperaturas y las lluvias.

Explicó que hasta el momento se han construido 300 domos escolares y aseguró que la meta es concluir todos los pendientes antes de finalizar su administración.

"Estamos además construyendo todos los domos, todos en las escuelas que no tenían ninguna estructura para proteger a las y los alumnos. Ya llevamos 300 y antes de concluir el quinquenio, porque soy la primera gobernadora de este estado, yo no tendré seis años, tendré solo cinco, pero en este quinquenio vamos a terminar todos esos domos", afirmó.

🏟️ ¡46 nuevas canchas deportivas y más de 300 domos escolares ya transforman la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes en #QuintanaRoo!



Junto con nuestra presidenta, @Claudiashein, seguimos impulsando el #MundialSocial2026 y construyendo espacios seguros, dignos y llenos de… pic.twitter.com/PutuowZ9Vf — Mara Lezama (@MaraLezama) July 18, 2026

A través de sus redes sociales, Mara Lezama reiteró que estas obras ya están transformando la vida de miles de niñas, niños y jóvenes quintanarroenses al ofrecer espacios seguros, dignos y adecuados para el aprendizaje, la convivencia y la práctica deportiva.

La mandataria estatal señaló que continuará trabajando de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la infraestructura educativa y deportiva en los 11 municipios de Quintana Roo, como parte de las acciones impulsadas rumbo al Mundial Social 2026.

JGH