Síguenos

Última hora

Campeche

Ruta Siglo XXI del Ko’ox cambiará su recorrido por la Feria de San Román en Campeche

Quintana Roo

Comemos Todos 2026: ¿Eres beneficiario? Conoce las fechas de entrega del apoyo alimentario en septiembre

Al momento de recoger el apoyo se deberá asistir con una serie de documentos obligatorios para la entrega.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

27 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Los horarios de atención inician desde las 09:00 am hasta las 17:00 horas
Los horarios de atención inician desde las 09:00 am hasta las 17:00 horas / Especial

Durante el próximo mes de septiembre los beneficiarios podrán acudir a los módulos correspondientes para recoger el apoyo alimentario.

Las entregas ya cuentan con fechas oficiales por municipio, las cuales se encuentra a continuación.

Beneficiarios deberán acudir con la documentación obligatoria para recibir el paquete

Noticia Destacada

Comemos Todos Cancún y Playa del Carmen: Confirman fechas para la entrega del apoyo alimentario

Puerto Morelos

  • INP Cordero de Dios Vivo
  • Domo del Cenote, Leona Vicario

Tulum

  • Lunes 7- Domo de la Localidad de Cobá
  • Miércoles 9- Domo del Palacio Mpal, Parque Dos Aguas

Bacalar

  • Miércoles 2- Comedor Comunitario/Loc. La Pantera
  • Jueves 3- Domo Dep. Loc Pedro A. Santos
  • Viernes 4- Domo Dep. Loc. Blanca Flor
  • Lunes 7- Domo Dep. Loc Altos de Sevilla
  • Martes 8- Domo Dep. de la Colosio

Cozumel (3 y 4)

  • Dirección General del Desarrollo Social

José María Morelos (3 al 7 de)

  • Jueves 3- Alcaldía de Sabán
  • Viernes 4- Domo de la Loc. Kancabchén
  • Lunes 7- Domo San Juan

Felipe Carrillo Puerto

  • Miércoles 9- Alcaldía de Tihosuco
  • Jueves 10- Nueva Loría
  • Viernes 11- Alcaldía de Chunhuhub
  • Lunes 14- Alcaldía de Noh-Bec
  • Martes 15- Domo de la Loc- Chun-Yah
  • Jueves 17- Viernes 18 y Lunes 21-ICAT, F.C.P
Se deberá asistir con la copia de la INE y de la CURP

Noticia Destacada

Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio

Othón P. Blanco

  • Miércoles 9- Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum
  • Jueves 10- Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo G+omez
  • Viernes 11- Domo Dep. Loc. Calderitas
  • Martes 15- CDC Hábitat III
  • Jueves 17- CDC Hábitat II
  • Viernes 18 y lunes 21- CDC Hábitat I

Lázaro Cárdenas

  • Loc. Valladolid Nuevo
  • Domo del Palacio Municipal
  • Domo Deportivo, Loc. Solferino
  • Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza

Isla Mujeres

  • Zona Insular- Domo Deportivo Verde
  • Zona Continental- Casa de los Ejidatarios