Comemos Todos 2026: ¿Eres beneficiario? Conoce las fechas de entrega del apoyo alimentario en septiembre

Durante el próximo mes de septiembre los beneficiarios podrán acudir a los módulos correspondientes para recoger el apoyo alimentario.

Las entregas ya cuentan con fechas oficiales por municipio, las cuales se encuentra a continuación.

Noticia Destacada Comemos Todos Cancún y Playa del Carmen: Confirman fechas para la entrega del apoyo alimentario

Puerto Morelos

INP Cordero de Dios Vivo

Domo del Cenote, Leona Vicario

Tulum

Lunes 7- Domo de la Localidad de Cobá

Miércoles 9- Domo del Palacio Mpal, Parque Dos Aguas

Bacalar

Miércoles 2- Comedor Comunitario/Loc. La Pantera

Jueves 3- Domo Dep. Loc Pedro A. Santos

Viernes 4- Domo Dep. Loc. Blanca Flor

Lunes 7- Domo Dep. Loc Altos de Sevilla

Martes 8- Domo Dep. de la Colosio

Cozumel (3 y 4)

Dirección General del Desarrollo Social

José María Morelos (3 al 7 de)

Jueves 3- Alcaldía de Sabán

Viernes 4- Domo de la Loc. Kancabchén

Lunes 7- Domo San Juan

Felipe Carrillo Puerto

Miércoles 9- Alcaldía de Tihosuco

Jueves 10- Nueva Loría

Viernes 11- Alcaldía de Chunhuhub

Lunes 14- Alcaldía de Noh-Bec

Martes 15- Domo de la Loc- Chun-Yah

Jueves 17- Viernes 18 y Lunes 21-ICAT, F.C.P

Noticia Destacada Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio

Othón P. Blanco

Miércoles 9- Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum

Jueves 10- Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo G+omez

Viernes 11- Domo Dep. Loc. Calderitas

Martes 15- CDC Hábitat III

Jueves 17- CDC Hábitat II

Viernes 18 y lunes 21- CDC Hábitat I

Lázaro Cárdenas

Loc. Valladolid Nuevo

Domo del Palacio Municipal

Domo Deportivo, Loc. Solferino

Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza

Isla Mujeres