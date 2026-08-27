Comemos Todos 2026: ¿Eres beneficiario? Conoce las fechas de entrega del apoyo alimentario en septiembre

Durante el próximo mes de septiembre los beneficiarios podrán acudir a los módulos correspondientes para recoger el apoyo alimentario.
Las entregas ya cuentan con fechas oficiales por municipio, las cuales se encuentra a continuación.
Noticia Destacada
Comemos Todos Cancún y Playa del Carmen: Confirman fechas para la entrega del apoyo alimentario
Puerto Morelos
- INP Cordero de Dios Vivo
- Domo del Cenote, Leona Vicario
Tulum
- Lunes 7- Domo de la Localidad de Cobá
- Miércoles 9- Domo del Palacio Mpal, Parque Dos Aguas
Bacalar
- Miércoles 2- Comedor Comunitario/Loc. La Pantera
- Jueves 3- Domo Dep. Loc Pedro A. Santos
- Viernes 4- Domo Dep. Loc. Blanca Flor
- Lunes 7- Domo Dep. Loc Altos de Sevilla
- Martes 8- Domo Dep. de la Colosio
Cozumel (3 y 4)
- Dirección General del Desarrollo Social
José María Morelos (3 al 7 de)
- Jueves 3- Alcaldía de Sabán
- Viernes 4- Domo de la Loc. Kancabchén
- Lunes 7- Domo San Juan
Felipe Carrillo Puerto
- Miércoles 9- Alcaldía de Tihosuco
- Jueves 10- Nueva Loría
- Viernes 11- Alcaldía de Chunhuhub
- Lunes 14- Alcaldía de Noh-Bec
- Martes 15- Domo de la Loc- Chun-Yah
- Jueves 17- Viernes 18 y Lunes 21-ICAT, F.C.P
Noticia Destacada
Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio
Othón P. Blanco
- Miércoles 9- Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum
- Jueves 10- Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo G+omez
- Viernes 11- Domo Dep. Loc. Calderitas
- Martes 15- CDC Hábitat III
- Jueves 17- CDC Hábitat II
- Viernes 18 y lunes 21- CDC Hábitat I
Lázaro Cárdenas
- Loc. Valladolid Nuevo
- Domo del Palacio Municipal
- Domo Deportivo, Loc. Solferino
- Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza
Isla Mujeres
- Zona Insular- Domo Deportivo Verde
- Zona Continental- Casa de los Ejidatarios