Casa del Bienestar en Felipe Carrillo Puerto: ¿Quiénes pueden registrarse?

En los últimos días de este mes de julio y parte de agosto, los registros para una Casa del Bienestar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo se encontrarán disponibles para que los ciudadanos puedan tomar la oportunidad y conseguir una vivienda.

La convocatoria está dirigida a habitantes que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos un límite de ingresos de hasta dos salarios mínimos

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¿Quiénes pueden registrarse?

El registro está dirigido a personas cuyos ingresos sean de hasta dos salarios mínimos, sin importar si cuentan o no con algún esquema de derechohabiencia en instituciones de salud.

Se invitaron a la población que cumpla con este requisito a acudir dentro del periodo establecido para iniciar su trámite y formar parte del proceso de selección del programa.

Requisitos

Credencial para votar (INE).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio.

Declaración de ingresos.

Fechas, ubicación y horarios

El registro permanecerá abierto hasta el 2 de agosto y se realiza en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.

La atención al público se brinda en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, por lo que las personas interesadas deberán acudir dentro de ese periodo para entregar su documentación y completar el trámite.