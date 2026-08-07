Quintana Roo renovará sus Planes de Desarrollo Urbano

Prácticamente los 11 municipios del estado alistan la renovación de sus respectivos Planes de Desarrollo Urbano (PDU), al tiempo que buscan contar con reserva territorial para atender la demanda de suelo del Programa “Vivienda del Bienestar”. Actualmente, el Infonavit desarrolla 15 proyectos y la meta sexenal asciende a 62 mil casas, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso Ovando.

Asimismo, informó que la dependencia suma 135 desarrollos inmobiliarios clausurados y mantiene tres denuncias formales presentadas por ciudadanos extranjeros por incumplimientos en la entrega de viviendas.

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Explicó que las actualizaciones se realizan en coordinación con los Ayuntamientos, con el propósito de impulsar un nuevo marco normativo de ordenamiento urbano. El objetivo es destrabar inversiones estratégicas en distintos puntos de la entidad, actualmente detenidas por la especulación en el valor de la tierra y las restricciones técnicas de los planes vigentes.

Alonso Ovando señaló que “muchos de los proyectos se han frenado por el excesivo costo de la tierra; la gente pide mucho por sus predios. Tenemos que establecer estrategias para que el valor del suelo sea justo”. Indicó que un grupo de trabajo integrado por especialistas y autoridades municipales ya analiza alternativas para replantear el esquema y convertir al sur del estado en una región “más competitiva y menos restrictiva”.

Precisó que el PDU de Othón P. Blanco será actualizado tras el proyecto Perfect Day, para lo cual se contempla realizar una nueva consulta pública. El de Isla Mujeres se ajustará conforme al crecimiento de la zona continental; el de Benito Juárez ingresará a la etapa de consultas ciudadanas y podría quedar listo en los próximos meses, mientras que el de Puerto Morelos ya concluyó su adecuación.

La especulación sobre el valor de la tierra paraliza las inversiones / Rodolfo Flores

Corredor turístico Cancún-Isla Blanca

En otro tema, el funcionario explicó que los amparos promovidos por particulares respecto de algunos predios de la nueva zona de desarrollo turístico hacia Isla Blanca, mediante los cuales se cuestiona su condición de terrenos nacionales, no afectan la ejecución de la obra vial, ya que dichos recursos únicamente se centran en la situación jurídica de la propiedad y no en el proyecto de infraestructura.

Aseguró que el corredor turístico Cancún-Isla Blanca continúa sin contratiempos y registra un avance del 32 por ciento en su primera etapa. La vialidad se desarrollará en cuatro fases e incluye la modernización, construcción y ampliación de 18.2 kilómetros, mediante una inversión de 2 mil 733 millones de pesos.

“Sería en la cuarta etapa y no es un tema del proyecto, sino sobre la certeza jurídica de cómo esa tierra fue adquirida por particulares. Ya existe un procedimiento que se está atendiendo, porque corresponde a la Sedatu con quienes compraron de buena fe en esa zona”, explicó.

Únicamente Puerto Morelos ya concluyó la actualización del documento / Rodolfo Flores

Añadió que existe coordinación entre las instancias involucradas para brindar certeza jurídica mientras avanzan los trabajos de esta importante vía de comunicación.

De igual forma, comentó que el municipio Isla Mujeres actualiza su Plan de Desarrollo Urbano para regular el crecimiento habitacional en la zona continental. Se prevé que este instrumento de planeación quede concluido en los próximos meses para garantizar un desarrollo ordenado.

Respecto al proyecto carretero, indicó que contempla ciclovías y alumbrado público para beneficio de habitantes y visitantes. Con estas acciones, afirmó, se busca consolidar un crecimiento sustentable y con certeza legal en uno de los polos turísticos con mayor proyección del estado.

“Lleva un avance promedio del 32 por ciento. La obra consiste en construir el segundo cuerpo de la carretera, en la zona de Playa Mujeres. El proyecto contempla cuatro carriles, dos por sentido de circulación, además de ciclovía, banquetas y alumbrado”, detalló.

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Extranjeros denuncian incumplimientos

Por otra parte, confirmó que Sedetus da seguimiento a tres casos de ciudadanos extranjeros que presentaron quejas por incumplimientos en la entrega de desarrollos inmobiliarios en Quintana Roo.

Dos expedientes corresponden a Tulum y uno a Playa del Carmen. Aclaró que, hasta el momento, no pueden clasificarse como fraudes, ya que las investigaciones continúan. Paralelamente, la dependencia mantiene más de 135 desarrollos clausurados y boletinados por comercializarse sin permisos y sin garantizar servicios básicos.

“Tenemos dos casos en Tulum y otro en Playa del Carmen. Muchas veces no son fraudes, sino incumplimientos contractuales. Cuando un desarrollo deja de cumplir con la entrega, normalmente el asunto se lleva por la vía mercantil. No puedo afirmar si existe fraude porque eso corresponde a una investigación judicial”, explicó.

Indicó que las personas afectadas presentaron sus inconformidades ante el Centro de Atención de Sedetus, desde donde se revisa la situación legal y administrativa de los proyectos, así como la actuación de los asesores inmobiliarios involucrados.

Precisó que, en respeto al debido proceso, no es posible revelar los nombres de los desarrollos señalados mientras las investigaciones permanezcan abiertas.