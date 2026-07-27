Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio

El programa Comemos Todos Quintana Roo anunció para esta última semana de julio la asistencia de las caravanas en tres municipios del estado.,

A partir de hoy lunes 27 al viernes 31 el personal de salud se encontrará en varias comunidades de Bacalar, Tulum y Felipe Carrillo Puerto para ofrecer servicios médicos completamente gratuitos.

Noticia Destacada Comemos Todos en Cancún: Estas son las últimas fechas de entrega del apoyo alimentario

Bacalar

Domo de la comunidad Nuevo Jerusalén

La Buena Fé

Blanca Flor

San Fernando

Buena Esperanza

Francisco J. Mújica

San José Los Lirios

Margarita Maza de Juárez

El Bajío

(30 y 31)

Domo de la comunidad Guadalupe Victoria

Margarita Maza de Juárez

El Progreso

Iturbide

La Pantera

Tulum

Domo de la comunidad Chemuyil

Akumal

Santa Teresita

Xpu Ha

Jacinto Pat

Balam Canché

Tulum

Felipe Carrillo Puerto

Domo de la comunidad Filomeno Mata

Dzoyola

Hobompich

Kampokolché

X-Pichil

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Requisitos

Copia de INE

Copia de CURP

Servicios gratuitos