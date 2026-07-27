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Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio

Ciudadanos deberán acudir dentro del horario establecido por el programa y con la documentación obligatoria.

Por Redacción Por Esto!

27 de jul de 2026

1 min

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Se deberá asistir con la copia de la INE y de la CURP
Se deberá asistir con la copia de la INE y de la CURP / Especial

El programa Comemos Todos Quintana Roo anunció para esta última semana de julio la asistencia de las caravanas en tres municipios del estado.,

A partir de hoy lunes 27 al viernes 31 el personal de salud se encontrará en varias comunidades de Bacalar, Tulum y Felipe Carrillo Puerto para ofrecer servicios médicos completamente gratuitos.

En caso de no contar con la tarjeta, se hará la entrega al beneficiario el día que acuda por el apoyo alimentario

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Comemos Todos en Cancún: Estas son las últimas fechas de entrega del apoyo alimentario

Bacalar

  • Domo de la comunidad Nuevo Jerusalén
  • La Buena Fé
  • Blanca Flor
  • San Fernando
  • Buena Esperanza
  • Francisco J. Mújica
  • San José Los Lirios
  • Margarita Maza de Juárez
  • El Bajío

(30 y 31)

  • Domo de la comunidad Guadalupe Victoria
  • Margarita Maza de Juárez
  • El Progreso
  • Iturbide
  • La Pantera

Tulum

  • Domo de la comunidad Chemuyil
  • Akumal
  • Santa Teresita
  • Xpu Ha
  • Jacinto Pat
  • Balam Canché
  • Tulum

Felipe Carrillo Puerto

  • Domo de la comunidad Filomeno Mata
  • Dzoyola
  • Hobompich
  • Kampokolché
  • X-Pichil
Claudia Sheinbaum entrega casas del programa Vivienda para el Bienestar en Cancún

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Requisitos

  • Copia de INE
  • Copia de CURP

Servicios gratuitos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

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