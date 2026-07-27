Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio

El programa Comemos Todos Quintana Roo anunció para esta última semana de julio la asistencia de las caravanas en tres municipios del estado.,
A partir de hoy lunes 27 al viernes 31 el personal de salud se encontrará en varias comunidades de Bacalar, Tulum y Felipe Carrillo Puerto para ofrecer servicios médicos completamente gratuitos.
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Comemos Todos en Cancún: Estas son las últimas fechas de entrega del apoyo alimentario
Bacalar
- Domo de la comunidad Nuevo Jerusalén
- La Buena Fé
- Blanca Flor
- San Fernando
- Buena Esperanza
- Francisco J. Mújica
- San José Los Lirios
- Margarita Maza de Juárez
- El Bajío
(30 y 31)
- Domo de la comunidad Guadalupe Victoria
- Margarita Maza de Juárez
- El Progreso
- Iturbide
- La Pantera
Tulum
- Domo de la comunidad Chemuyil
- Akumal
- Santa Teresita
- Xpu Ha
- Jacinto Pat
- Balam Canché
- Tulum
Felipe Carrillo Puerto
- Domo de la comunidad Filomeno Mata
- Dzoyola
- Hobompich
- Kampokolché
- X-Pichil
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Requisitos
- Copia de INE
- Copia de CURP
Servicios gratuitos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia