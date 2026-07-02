Yucatán acumula 22 casos de leishmaniasis cutánea: 10 se registraron en 6 días

Yucatán registró el mayor brote semanal de leishmaniasis cutánea del país al sumar 10 nuevos casos entre el 14 y el 20 de junio, de acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal. El incremento coloca a la entidad como la de mayor crecimiento durante ese periodo, en un contexto de repunte nacional de esta enfermedad conocida como la úlcera del chiclero.

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Durante la semana epidemiológica 24 se confirmaron 24 nuevos contagios en todo México, de los cuales 10 ocurrieron en Yucatán, nueve en Quintana Roo y cinco en Tabasco. Esto significa que ocho de cada diez nuevos casos se concentraron en la Península de Yucatán.

Aunque Quintana Roo continúa como la entidad con mayor número acumulado de pacientes, el comportamiento observado en Yucatán refleja una aceleración de los contagios tras varios años de disminución.

Hasta la semana epidemiológica 24, el país acumula 382 casos, cifra que ya supera el total registrado durante todo el 2024 y el 2025, lo que confirma un resurgimiento de esta enfermedad parasitaria.

Del total nacional, Quintana Roo concentra 245 casos, equivalente al 64% de los contagios; le siguen Tabasco, con 69; Campeche, con 35, y Yucatán, con 22 casos, de los cuales 20 corresponden a hombres y dos a mujeres.

Las cifras representan un incremento importante respecto al mismo periodo del año anterior. Para estas mismas fechas de el 2025, México acumulaba apenas 76 casos, mientras que Yucatán contabilizaba únicamente cuatro.

En todo el 2025 la entidad cerró con 16 contagios, cifra que ya fue superada durante el primer semestre de este año.

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Enfermedad ligada a zonas selváticas

La leishmaniasis es una enfermedad causada por el parásito Leishmania, transmitido mediante la picadura de la hembra del mosquito Lutzomyia, conocido popularmente como jején o papalotilla.

La infección suele presentarse en regiones selváticas y agrícolas, particularmente en zonas donde existen cultivos de cacao, café o árboles chicleros. Especialistas también advierten que factores como la deforestación, la expansión urbana y las modificaciones ambientales favorecen la presencia del insecto transmisor.

Investigadores del Centro de Investigación Regional Dr. Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, han documentado además que el parásito puede mantenerse en reservorios silvestres, como algunos roedores, lo que contribuye a la permanencia del ciclo de transmisión.

Hombres, los más afectados

El padecimiento afecta principalmente a hombres de entre 15 y 44 años, debido a que muchas de sus actividades laborales se desarrollan en zonas de monte donde habita el vector.

Su manifestación más frecuente es la aparición de una lesión ulcerosa en la piel semanas o incluso meses después de la picadura. Las heridas suelen localizarse en rostro, orejas y extremidades y requieren tratamiento oportuno con medicamentos específicos para evitar complicaciones.

El repunte registrado este año mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias, especialmente en la Península de Yucatán, región que continúa concentrando la mayor transmisión de la enfermedad en el país.