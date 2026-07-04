Quintana Roo registra repunte de viruela símica y varicela

El estado de Quintana Roo enfrenta un nuevo repunte de enfermedades transmisibles, al ubicarse entre las entidades con mayor incidencia de viruela símica (mpox) y registrar un aumento del 33.3% en los casos de varicela, de acuerdo con el más reciente boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Además de concentrar la mayor cantidad de diagnósticos de leishmaniasis en el país, el estado mantiene un comportamiento epidemiológico que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de vigilancia y prevención ante el incremento de varios padecimientos infecciosos.

En el caso de la viruela símica, Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional con nueve contagios confirmados, equivalentes al 13.2% de los 68 reportados en México durante este año. Solo Ciudad de México (25 casos) y Yucatán (23 casos) registran cifras superiores.

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El mpox se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada. Por ello, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como erupciones cutáneas, fiebre o inflamación de ganglios, a fin de recibir atención médica y evitar nuevas cadenas de contagio.

La varicela también mantiene un crecimiento sostenido. Durante la última semana se notificaron 36 nuevos pacientes, con lo que el acumulado anual llegó a 792 casos (421 hombres y 371 mujeres). En comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 594 contagios, el incremento es de 198 casos (33.3%).

Aunque la varicela suele asociarse con la infancia, especialistas advierten que puede provocar complicaciones en adultos, mujeres embarazadas y personas con inmunodeficiencias. Recomiendan evitar el contacto con personas enfermas y mantener actualizado el esquema de vacunación.

El panorama epidemiológico mantiene en alerta a las autoridades de salud, ya que Quintana Roo no solo figura entre las entidades con mayor incidencia de viruela símica, sino que también presenta un alza significativa en los casos de varicela, mientras continúa enfrentando enfermedades tropicales como la leishmaniasis. Esta situación refuerza la necesidad de fortalecer estrategias de prevención, detección oportuna y atención médica para contener la propagación de estos padecimientos.