Escala leishmaniasis en Campeche: registra 51 casos en 2026

La leishmaniasis cutánea registra un incremento alarmante en Campeche este 2026. De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México, se han confirmado 51 casos en la Entidad, cifra que representa un crecimiento de mil 175% en comparación con los cuatro diagnósticos de 2025, lo que mantiene en alerta a autoridades sanitarias y población en zonas de riesgo.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) revela que, en la última semana, fueron confirmadas nueve nuevas infecciones, la cifra semanal más alta registrada. Del total acumulado, 44 pacientes son hombres (86.3%) y siete mujeres (13.7%), lo que evidencia que la enfermedad afecta mayormente a la población masculina.

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A nivel nacional, cuatro Entidades concentran la mayor carga: Quintana Roo (287 casos), Tabasco (92), Campeche (51) y Yucatán (23). Campeche se sitúa en el tercer lugar nacional y en el segundo lugar regional, solo detrás de Quintana Roo.

En todo México se acumulan 466 casos de leishmaniasis cutánea, de los cuales 402 corresponden a hombres (86.3%) y 64 a mujeres (13.7%). En el mismo periodo de 2025 se habían registrado 130 casos, por lo que el incremento nacional es de 258.5%.

Campeche ocupa segundo lugar regional en casos

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria provocada por protozoarios del género Leishmania, transmitidos mediante la picadura de moscas flebótomos o “moscas de la arena”. No se contagia de persona a persona. La forma cutánea, registrada en Campeche, produce lesiones o úlceras en la piel que pueden dejar cicatrices permanentes si no reciben tratamiento oportuno.

Entre los síntomas destacan la aparición de llagas indoloras, inflamación de ganglios cercanos y lesiones que tardan semanas o meses en cicatrizar. Las autoridades sanitarias recomiendan repelente, ropa de manga larga, mosquiteros y evitar la exposición en zonas selváticas al amanecer y atardecer, cuando el insecto transmisor presenta mayor actividad.