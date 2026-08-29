Trágico accidente en Cancún: motociclista pierde la vida tras impactarse contra poste

Un motociclista perdió la vida la tarde de este sábado, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito sobre la avenida Tulum, a la altura del cruce con la calle Contoy, frente a Plaza Ayala, en la zona centro de Cancún.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta tipo deportiva, de color gris con detalles en naranja, cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad.

Tras la maniobra, el motociclista se proyectó contra el camellón central de la avenida y, posteriormente, salió disparado hasta impactarse de lleno contra un poste de alumbrado público. La fuerza del choque provocó que sufriera lesiones de gravedad que terminaron por arrebatarle la vida prácticamente de manera instantánea.

Personas que se encontraban en las inmediaciones solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos arribaron al sitio, únicamente pudieron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

La noticia movilizó también a familiares y compañeros de trabajo de la víctima, quienes llegaron hasta el lugar del accidente y lo reconocieron. De manera preliminar, trascendió que el fallecido se desempeñaba como trabajador de la construcción, aunque serán las autoridades las encargadas de confirmar oficialmente su identidad y ocupación.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y procedieron a acordonar el área, debido a que la motocicleta y el cuerpo quedaron sobre la zona donde ocurrió el impacto.

Posteriormente, personal especializado de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para documentar la escena, recabar indicios y establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Peritos realizaron el procesamiento del lugar y, una vez concluidas las labores ministeriales, se efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se realizarán los procedimientos legales.

JGH