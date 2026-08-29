Quintana Roo registra 10 desapariciones en 72 horas; casos aumentan 22% durante el 2026

En las últimas 72 horas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 135 fichas activas en todo el país, 10 de ellas en Quintana Roo, según la actualización del pasado 28 de agosto. De los casos en la entidad, uno corresponde a un joven de 18 años y el resto a personas mayores de 21 años. En lo que va del año, el estado ha contabilizado poco más de 400 personas extraviadas. De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2026 de Red Lupa, el estado registró un incremento del 22% en comparación con 2025.

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A un día del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Hayde Saldaña Martínez, aseguró que no es una fecha para conmemorar.

"Es un día para recordar por qué existimos como Comisión. Cada ficha de búsqueda que está en nuestros archivos no es un número, es una historia que se interrumpió, es una madre que no duerme, es un hijo que pregunta. Para la Comisión Estatal de Búsqueda de Quintana Roo, el 30 de agosto significa renovar el compromiso que hicimos al tomar protesta: no descansar hasta encontrarles, no archivar un solo expediente, y nunca tratar a una familia como un trámite. Hoy honramos a quienes aún no han vuelto a casa, y honramos también a las familias que nos enseñan todos los días lo que es la dignidad y la resistencia", señaló.

La comisionada reconoció que el caso que marcó a la institución es el de Francisca Mariner. "Es el caso que nos duele a todas las instituciones. Es el recordatorio más crudo de lo que no debe volver a pasar nunca en Quintana Roo". Francisca desapareció el 22 de junio de 2020, cuando tenía 17 años. Su cuerpo fue localizado un mes después, el 21 de julio de 2020, en la Supermanzana 105 de Cancún. Sin embargo, permaneció 4 años y 6 meses sin identificar en el Servicio Médico Forense, mientras su madre, María Dolores Patrón Pat, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, la buscaba en calles y selva.

Ante el desfase en las cifras, la Comisión informó que hace unos meses se crearon dos áreas: la Unidad de Atención al Extranjero y la Unidad de 30 Días, como parte de la nueva estrategia para fortalecer la localización y depurar los registros oficiales. De acuerdo con Saldaña Martínez, muchas fichas siguen activas porque la persona ya regresó a su hogar, pero la familia no notifica a la autoridad ni presenta una prueba de vida, lo que infla las estadísticas y genera confusión. Ambas unidades revisarán casos de meses anteriores para verificar su estatus real.

JGH