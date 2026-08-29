Despegue económico en Chetumal: Empresa aeronáutica invertirá 40 mdd y contratará a 150 jóvenes

Alrededor de 150 estudiantes y egresados del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) formarán parte del proyecto aeronáutico Zenith, el cual comenzará operaciones en el sur del Estado a partir de octubre, informó Mario Vicente González Robles, director de la institución.

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Los jóvenes participarán en labores relacionadas con el desmontaje de aeronaves en el aeropuerto y su traslado al taller de mantenimiento, reparación y restauración que será instalado con una inversión de 24 millones de dólares en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebien).

González Robles detalló que la empresa reclutará inicialmente a estudiantes de los últimos semestres y egresados con formación como arquitectos e ingenieros civiles. Posteriormente, la convocatoria podría extenderse a alumnos y profesionistas de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Electromecánica.

"Van a contratar, de manera directa, a 150 personas. Para nosotros es de verdad un orgullo que el primer contratado como gerente general por la empresa sea un egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal", expresó el director.

El titular del ITCH explicó que la compañía también recibirá a cinco estudiantes que deseen realizar sus prácticas profesionales, quienes contarán con una beca de ocho mil pesos mensuales.

Asimismo, González Robles señaló que el proyecto contempla una inversión total de 40 millones de dólares en Chetumal. Además de los talleres, la empresa prevé crear rutas de transporte de pasajeros y carga hacia destinos cercanos de la Península de Yucatán mediante aeronaves propias.

Por último, puntualizó que la oferta laboral no estará limitada a alumnos, pues también contempla a docentes del ITCH que cuenten con proyectos susceptibles de desarrollarse dentro de la compañía, ampliando las oportunidades de empleo especializado en el sector aeronáutico en Quintana Roo.

JGH