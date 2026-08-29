Construirán 2 mil Viviendas del Bienestar en Chetumal y Calderitas

Alrededor de 2 mil viviendas serán construidas en el municipio de Othón P. Blanco y sus comunidades mediante el programa Viviendas del Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, informó José Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Sedetus.

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El funcionario señaló que las obras comenzarán próximamente en tres colonias de la capital y en Calderitas.

Alonso Ovando explicó que, de las 9 mil 800 viviendas autorizadas en distintos municipios del estado, 3 mil 200 ya fueron concluidas y entregadas a ciudadanos que cumplieron con los requisitos establecidos por la Conavi.

Las casas se distribuyen en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Chemuyil, Akumal, Puerto Morelos, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

El programa contempla ampliar su cobertura a ocho zonas de Quintana Roo y se busca incorporar a Mahahual, aunque problemas legales con propietarios de terrenos han impedido concretar esta posibilidad.

El titular de la Sedetus indicó que la entrega de inmuebles continúa de manera gradual y adelantó que empresas constructoras iniciarán, en los próximos días, nuevos trabajos en la capital y Calderitas.

Mientras tanto, habitantes de Chetumal señalaron que existe poca información sobre los requisitos para acceder al programa y adquirir una vivienda a precio accesible.

Juan Serrano relató que ha tenido que acudir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y a la Conavi para obtener información.

Después de cinco años de pagar renta, dijo estar interesado en una casa de aproximadamente 600 mil pesos, cuyo costo podría cubrir mediante pagos a plazos.

“Es poca la información que puedes conseguir por internet sobre los requisitos”, comentó.

JGH