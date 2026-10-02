Caso de Miguel revive historia de Laure, la estadounidense que vivió un año en el Aeropuerto de Cancún, ¿qué sucedió con ella?

Tras darse a conocer el caso de Miguel, un joven de 27 años quien desde hace aproximadamente tres semanas permanece en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), particularmente en la Terminal 2, volvió a poner sobre la mesa la situación de personas que permanecen durante largos periodos en la terminal aérea.

La historia de Miguel, cuyo testimonio fue obtenido de manera exclusiva por POR ESTO!, revivió el famoso caso de Laure, la turista estadounidense que permaneció alrededor de un año en la Terminal 2 antes de abandonar el aeropuerto y dirigirse al centro de la ciudad.

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En el caso de Miguel, el joven relató que llegó caminando desde Polígono Sur y que decidió permanecer en el aeropuerto mientras espera a una persona, aunque no proporcionó mayores detalles sobre su identidad o el motivo de su espera.

De acuerdo con trabajadores y transportistas consultados, Miguel ha sido visto durante varios días recorriendo las instalaciones. Algunos transportistas incluso señalaron que le proporcionan algunas monedas para que pueda comprar alimentos.

Las publicaciones de POR ESTO! sobre el joven también hicieron que usuarios retomaran el caso de Laure.

El interés por conocer qué ocurrió con ella volvió a manifestarse en los comentarios de la publicación sobre Miguel. Uno de los usuarios escribió: “Me tocó conocer a Laure. Ella estuvo más de un año. ¿Sabes qué pasó con ella?”

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¿Qué pasó con Laure, la estadounidense que vivió un año en el aeropuerto de Cancún?

La mujer llegó a la terminal aérea en diciembre de 2024 con algunas pertenencias y, según los testimonios obtenidos en su momento, indican que permaneció durante meses en las instalaciones, donde recibía alimentos de trabajadores y utilizaba los baños para asearse.

Después de abandonar el aeropuerto, se obtuvo de manera exclusiva información de trabajadores los cuales señalaron que habría abordado un autobús de ADO con dirección al centro de Cancún.

Posteriormente surgieron testimonios de personas que aseguraban haberla visto caminando por distintos puntos de la ciudad con su característico equipaje rojo, aunque no se logró confirmar si se trataba de la mujer y finalmente se le perdió rastro hasta la fecha.