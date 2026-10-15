Deportados que llegan a Cancún quedan fuera de los apoyos de México te Abraza

Los indocumentados mexicanos que están llegando al Aeropuerto Internacional de Cancún, a diferencia de los que entran por el aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto” en Tulum, no reciben apoyo del programa del Bienestar, consistente en la entrega de tarjeta con 2,500 pesos, además tampoco les aplican vacunas y elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), solo los apoya para orientarlos a fin que se desplacen a sus lugares de origen y otra ciudad en México.

Gilberto y Josefina, una pareja de mexicanos que arribaron a la Terminal 3, en el AIC, indicaron que volaron por una empresa comercial (Delta) provenientes de Oakland, California, en donde vivieron cuatro años y se dedicaban a la cosecha de fresas.

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Este miércoles intentaban reunir 11 mil pesos para poder comprar sus boletos de avión y trasladarse a Baja California. “Creo que llegaremos solo a Chihuahua y de ahí por carretera”, dijo Gilberto al reconocer que estaba desesperado porque los deportaron sin ninguna pertenencia, identificación o tarjetas bancarias para poder realizar los trámites de compra de boletos de avión. “Estoy esperando la ayuda de un hermano”, dijo.

En tanto, personal del INM reconoció que en promedio están arribando grupos de entre cinco a 10 migrantes diariamente a la Terminal 3. Ahí los reciben, les entregan una identificación para que puedan transportarse vía aérea, pero sin ninguna otra ayuda.

Algunos comentaron que fueron expulsados sin pertenencias ni dinero / POR ESTO!

Dos aeropuertos, dos tratos

Mientras en Tulum-aeropuerto designado como punto de recepción del programa México te Abraza / Estrategia de Repatriación con Bienestar-los connacionales reciben tarjeta de Bienestar con 2,500 pesos, atención médica, vacunas y vinculación a programas sociales, en Cancún los vuelos son comerciales de deportación directa y no forman parte del protocolo integral.

Personal migratorio en el AIC confirmó que su labor es recibirlos, expedirles constancia de identidad para vuelo nacional y orientarlos, pero sin entrega de apoyo económico.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que la disparidad deja en vulnerabilidad a quienes son enviados a Cancún como puerta de entrada turística, obligándolos a pernoctar en la terminal o pedir ayuda familiar para continuar su traslado al norte o centro del país.

El Consejo Internacional Sumando Venezuela A.C. (CISVAC), denunció que Quintana Roo se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada para mexicanos deportados desde Estados Unidos.

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Marilyn Torres Leal, presidenta de la asociación, afirmó que cerca de 70 por ciento de los deportados que llegan por avión están siendo canalizados a Quintana Roo. El dato refleja una presión creciente sobre los servicios de orientación y acompañamiento, en una región donde el turismo y la movilidad interna atraen a quienes buscan reacomodarse tras la deportación.

Detalló que uno de los principales obstáculos para estas personas es la falta de dinero al momento de volver a México. Según CISVAC, las personas deportadas reciben una tarjeta con 2,500 pesos para cubrir parte del traslado, pero en alrededor de 80 por ciento de los casos atendidos recientemente no había saldo disponible en ese apoyo.

La situación se complica porque muchos llegan sin documentos vigentes o sin tener claro a qué destino dirigirse. La organización describe un escenario en el que las personas retornan desorientadas, después de pasar años fuera del país, y deben reconstruir desde cero sus planes inmediatos: dónde vivir, cómo trasladarse y qué trámites resolver primero.