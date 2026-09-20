Centro de Asistencia Social de Benito Juárez mantiene bajo resguardo a 32 menores de edad migrantes

El Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes (CAS-NNAM) en la ciudad mantiene actualmente bajo resguardo a 32 menores de edad migrantes, acompañados y no acompañados, mientras las autoridades correspondientes determinan su situación en México. Arturo Álvarez Escalera, delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, dijo que el punto de apoyo inmediato para menores que arriban a Quintana Roo, tras ser deportados desde Estados Unidos es brindar un techo temporal y acompañamiento en los trámites Así como en la búsqueda de sus familias, mientras las autoridades analizan las condiciones para una posible reunificación.

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De acuerdo con autoridades del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Benito Juárez, entre los menores atendidos actualmente hay infantes y adolescentes procedentes de Chiapas, Tabasco y Oaxaca; también se han registrado casos de Brasil, Cuba, Guatemala y El Salvador, además de un núcleo familiar originario de Afganistán. En un recorrido al lugar, se pudo observar que en el Centro sus puertas permanecen prácticamente cerradas, solo con acceso para personas previamente identificadas. Además los altos muros evitan poder observar al interior y viceversa.

Álvarez Escalera dijo que el CASNNAM brinda protección temporal tanto a menores que llegan acompañados como a quienes se encuentran sin compañía de un adulto, una vez que son canalizados por las autoridades competentes. El lugar tiene capacidad para recibir hasta 50 menores. Este espacio permite atender núcleos familiares que requieren alojamiento temporal, ofreciendo una alternativa de protección mientras se resuelven las gestiones oficiales.

El funcionario explicó que varios menores llegan a través del aeropuerto de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” después de ser reportados desde Estados Unidos. Una vez que llegan a la entidad, pueden ingresar a la casa hogar mientras las autoridades buscan establecer contacto con sus familiares y determinar las condiciones para su reunificación.

Comentó que el proceso de localización suele avanzar con rapidez debido a que, en muchos casos, son los propios familiares quienes se comunican con las autoridades para solicitar el reencuentro con los menores. El programa fue impulsado en respuesta a una mayor presencia de personas migrantes procedentes de países de América del Sur. Actualmente, el flujo migratorio se mantiene en un nivel considerado medio por las autoridades. Además, la atención no se limita a proporcionar alojamiento, ya que también contempla el acompañamiento durante los procedimientos para quienes buscan llegar a sus estados o países de origen