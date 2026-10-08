Aseguramientos en el Aeropuerto de Cancún ponen bajo escrutinio los protocolos de seguridad interna

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) continúa bajo el escrutinio por una serie de aseguramientos realizados por autoridades federales dentro de sus instalaciones, así como por las condiciones en que fueron localizados algunos de los objetos y sustancias, lo que pone atención en los protocolos de vigilancia interna de la concesionaria Aeropuertos del Sureste (Asur).

En las últimas semanas, las instalaciones han sido escenario de aseguramientos de droga y dinero en efectivo. El más reciente ocurrió en la Terminal 2, donde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional localizaron una mochila con 14 diferentes divisas, equivalentes a un millón 791 mil 734 pesos. Entre el numerario había 21 mil 486 dólares, 155 mil 160 pesos mexicanos, 5 mil 895 euros y 4 mil 173 libras esterlinas.

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Recientemente, elementos de la Guardia Nacional localizaron dentro de la terminal una maleta abandonada que contenía aproximadamente cinco kilogramos de clorhidrato de ketamina, procedente de un vuelo de Estados Unidos. El hallazgo pone atención en los procedimientos que se aplican al equipaje que permanece abandonado dentro de una terminal internacional antes de la intervención de las autoridades federales.

La Ley de Aeropuertos establece que la vigilancia interna de los aeródromos civiles es responsabilidad de la concesionaria, operadora o permisionaria, conforme a las disposiciones legales y los lineamientos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Además, las empresas deben establecer medidas para inspeccionar a los pasajeros y su equipaje de mano, revisar el facturado y aplicar mecanismos aleatorios e imprevisibles de seguridad.

La Ley de Aeropuertos establece responsabilidades para las concesionarias en materia de vigilancia interna e inspección de pasajeros y equipaje / POR ESTO!

La propia legislación contempla procedimientos específicos para el tratamiento del equipaje no identificado y los objetos sospechosos. La AFAC, además, mantiene disposiciones técnicas sobre inspección de pasajeros, equipaje de mano, equipaje facturado y evaluación de amenazas y gestión de riesgos.

Por ello, el caso de la maleta con ketamina adquiere especial relevancia, debido a que se trataba de una pieza de equipaje procedente del extranjero que permaneció abandonada dentro de una terminal internacional hasta ser localizada por elementos federales. A ello se suma la situación del personal de seguridad aeroportuaria, cuyos trabajadores han señalado que en ocasiones pasan hasta 16 horas trabajando sin descanso.

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La legislación también establece que la infraestructura aeroportuaria debe responder al crecimiento del tráfico y a un mayor número de medidas de seguridad ante el incremento de amenazas. El Aeropuerto Internacional de Cancún no solo es una de las principales puertas de entrada y salida de Quintana Roo; por su conectividad internacional también representa un punto estratégico para el control de personas, equipaje, mercancías y dinero.

Los mecanismos federales de inteligencia, análisis de riesgo, Aduana y Guardia Nacional han permitido detectar operaciones ilícitas dentro de la terminal.

La propia AFAC señala que la seguridad de la aviación civil depende de una combinación de medidas y recursos humanos y materiales en los niveles internacional, nacional y aeroportuario. Bajo este esquema, la vigilancia interna, la inspección de pasajeros y equipajes y la atención de objetos sospechosos forman parte de las medidas de seguridad que deben aplicarse dentro de los aeropuertos.