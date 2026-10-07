Expedientes federales exhiben puntos vulnerables en la seguridad del Aeropuerto de Cancún

Distintos expedientes federales acumulados durante los últimos años muestran que el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) enfrenta puntos vulnerables en su cadena de seguridad: equipaje manipulado dentro de la terminal, armas detectadas en áreas aeroportuarias, aeronaves con cargamentos ilícitos y grandes cantidades de efectivo han quedado registrados en investigaciones oficiales.

Los casos no acreditan por sí mismos una falla generalizada de los controles ni señalan la participación de personal de la terminal, pero sí exhiben diferentes momentos en los que droga, armas o dinero han llegado a zonas restringidas o han sido objeto de maniobras dentro del principal aeropuerto turístico de Quintana Roo.

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Uno de los episodios más recientes puso el foco en el manejo del equipaje. En septiembre de este año, la Guardia Nacional localizó en la Terminal 4 una maleta con 24 kilos 907 gramos y cuatro miligramos de cocaína. La revisión de las cámaras realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) permitió establecer que la etiqueta de ese bulto había sido retirada de otro equipaje y colocada manualmente sobre la maleta con droga, dentro de las instalaciones.

El expediente no establece quién realizó la modificación ni atribuye la maniobra a trabajadores del aeropuerto. Sin embargo, documenta que una identificación de equipaje pudo ser desprendida y colocada sobre otro bulto dentro de la terminal sin que la intervención fuera detectada de inmediato.

El mes pasado, la Guardia Nacional detectó una maleta con 24 kilos de supuesta cocaína; al parecer, la etiqueta de otra valija fue manipulada / Especial

En octubre del 2025, otro punto de la operación aeroportuaria quedó involucrado cuando elementos de la Guardia Nacional interceptaron en el área de aterrizaje una aeronave privada procedente de Guadalajara. A bordo viajaban tres personas y fueron asegurados un fusil calibre 7.62 milímetros, tres mil 300 cartuchos útiles, 50 cargadores, un cargador de tambor, cinco cintas eslabonadas con 100 cartuchos calibre 5.56 milímetros cada una, 32 bolsas con 39 kilogramos de aparente narcótico y dinero en efectivo.

En julio de este año, la Terminal 2 fue escenario de la detención de Vicente Francisco Aldape Moncada, entonces tesorero de Tulum, quien llevaba dos armas de fuego, dos cargadores y 33 cartuchos. La FGR informó la semana pasada que fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión mediante procedimiento abreviado por portación de arma de fuego sin licencia, además de una multa de 11 mil 731 pesos.

El antecedente alcanza también al movimiento de efectivo. En diciembre del 2009, elementos de la autoridad aduanera localizaron casi cinco millones de dólares en las maletas de dos personas que pretendían trasladar el dinero hacia Panamá en un vuelo de Copa Airlines.

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Los hechos ocurrieron en años y circunstancias distintas, por lo que no constituyen una sola operación ni permiten establecer una relación entre los involucrados. Lo que tienen en común es el aeropuerto como escenario y distintos puntos de su operación involucrados en el traslado o manipulación de mercancías y equipaje.

El caso de la etiqueta resulta particularmente relevante porque la intervención ocurrió dentro de la terminal y fue reconstruida mediante las cámaras de videovigilancia. La investigación deberá determinar quién realizó la maniobra y cómo pudo ejecutarse sin ser detectada de inmediato.

Más que los decomisos individuales, la acumulación de expedientes plantea preguntas sobre la cadena de seguridad del AIC: qué ocurre con el equipaje una vez que ingresa a las áreas operativas, quién tiene acceso a él, qué mecanismos supervisan esas zonas y en qué momento pueden ser detectadas modificaciones no autorizadas.