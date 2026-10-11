Caribe Mexicano perderá 435 mil asientos aéreos de Estados Unidos durante el cierre de 2026

La conectividad aérea entre Estados Unidos y el Caribe Mexicano enfrentará una reducción significativa durante el último trimestre del 2026, con una caída del 12.8 por ciento en asientos y del 13.3 en vuelos. Esto equivale a 435 mil 691 lugares menos y 2 mil 600 operaciones canceladas, en comparación con el mismo periodo del 2025.

De acuerdo con el monitoreo de mercado del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC), de la Universidad Anáhuac Cancún, el retroceso afecta directamente a los tres aeropuertos internacionales de Quintana Roo: Cancún, Cozumel y Tulum. La menor disponibilidad de conexiones también podría presionar al alza las tarifas aéreas.

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Según la programación analizada por el organismo, American Airlines reducirá su oferta en 115 mil 790 asientos y quedará con 829 mil 429 lugares disponibles, una disminución del 12.3 por ciento respecto al 2025.

JetBlue tendrá 76 mil 532 asientos menos, mientras que United Airlines recortará 59 mil 155 plazas, equivalente a una baja del 7.4 por ciento, para mantener una capacidad de 735 mil 237 lugares.

Spirit Airlines encabeza los ajustes entre las compañías mencionadas, con una reducción de 198 mil 880 asientos. La empresa dejará de operar durante el trimestre de octubre a diciembre del 2026, por lo que no registra lugares disponibles en su programación para ese periodo.

El Aeropuerto Internacional de Cancún registró una disminución de pasajeros entre enero y septiembre de 2026 / POR ESTO!

Prestadores de servicios turísticos, trabajadores y hoteleros sostuvieron que el año ha estado marcado por una fuerte caída en la ocupación de los centros de hospedaje y afectaciones directas a la cadena productiva. Además, señalaron que los Gobiernos no cuentan con un plan emergente de apoyo para esta actividad, a la que atribuyen alrededor del 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Quintana Roo.

“Cuando hablamos del turismo no hablamos únicamente de hoteles y playas”, señalaron representantes del sector económico, al explicar que esta industria también repercute en restaurantes, comercios, transporte, agencias de viajes, operadores, proveedores, construcción y miles de pequeñas y medianas empresas.

Daniel Cruz, empleado de un hotel en Cancún, afirmó que durante este año no ha tenido oportunidad de aprovechar una temporada alta que le permita ahorrar para los periodos de menor actividad. “Desde abril las ocupaciones apenas han superado el 60 por ciento, nos aplican ‘días solidarios’ y eso se refleja en nuestras percepciones salariales”, dijo.

Esteban Cárdenas, trabajador de una marina en la Riviera Maya, mencionó que, desde agosto, durante la llamada temporada alta de verano, comenzaron a aplicar “días solidarios” en su centro laboral, es decir, descansos forzados sin goce de sueldo. “Hay semanas que solo laboramos cuatro días, si bien nos va”, comentó.

Los establecimientos hoteleros reportan niveles de ocupación de entre 45 y 50 por ciento por debajo del punto de equilibrio, situación que dificulta cubrir los costos operativos y mantener la rentabilidad de los negocios.

Organismos sindicales estiman que entre septiembre y octubre se han perdido al menos 24 mil 967 empleos, cifra que representa un impacto equivalente al 30 por ciento de sus agremiados.

El sector restaurantero de Cancún también prevé cerrar el 2026 como uno de sus peores años, debido a que numerosos negocios operan en números rojos y registran una reducción de entre el 50 y 70 por ciento en sus utilidades, de acuerdo con Perla Flores Navarro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

El Caribe Mexicano ya había registrado durante el verano una reducción de 900 mil asientos procedentes de Estados Unidos, según STARC. A ello se sumó una contracción del 22.5 por ciento en la oferta aérea desde Norteamérica durante julio y agosto.

El Aeropuerto Internacional de Cancún acumuló 1.3 millones de pasajeros menos entre enero y septiembre del 2026, una caída del 5.9 por ciento, al pasar de 22.1 millones a 20.8 millones de viajeros. En el segmento internacional, el descenso fue del 6.5 por ciento.

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El 23 de septiembre se registró uno de los niveles más bajos de actividad, con apenas 284 operaciones. Para el periodo de septiembre a diciembre, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano estima una reducción de 800 mil asientos, equivalente al 17 por ciento; además, proyecta otros 500 mil lugares menos entre enero y abril del 2027, una disminución de 5.3%.

Entre los factores señalados por STARC figuran el sargazo, percepción de inseguridad, fortaleza del peso frente al dólar, competencia de otros destinos del Caribe, encarecimiento de la turbosina y el aumento del Derecho de No Residente (DNR), que pasaría de 983 a mil 334.80 pesos por persona, de acuerdo con lo previsto en la propuesta para el 2027, un incremento del 36 por ciento.

El mercado nacional compensará parcialmente la reducción de conexiones internacionales. Viva Aerobus aumentará su capacidad 5.2 por ciento, con 1.5 millones de asientos durante el invierno; en contraste, Volaris reducirá su oferta 3.4 y Aeroméxico, 1.7%.