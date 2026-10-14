Protección Civil pronostica chubascos en Cancún hoy 14 de octubre: ¿A qué horas lloverá?

Por medio del boletín meteorológico, Protección Civil avisó sobre la presencia de lluvias en Cancún durante ciertas horas de la tarde de hoy miércoles 14 de octubre.

Además de las precipitaciones, se espera el incremento de nubosidad, con presencia de nubes de desarrollo vertical.

Las lluvias tendrán intervalos de chubascos, ocasionales y aisladas y con baja probabilidad de actividad eléctrica.

Será entre las 12:00 a 15:00 horas que se ha pronosticado las lluvias en Cancún, por lo que se recomienda salir preparados.

En el caso de las temperaturas, la máxima será de 34°C y la mínima de 25°C, mientras que la sensación térmica de 38° C.