Lluvias provocan encharcamientos e inundaciones en avenidas de Cancún

Una extensa zona de Cancún registra lluvias intensas durante la mañana de este viernes 16 de octubre, lo que ha dejado el pavimento mojado y acumulaciones de agua en vialidades como la avenida 135, la avenida Huayacán y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Las precipitaciones reducen la visibilidad y complican la circulación vehicular en distintos puntos de la ciudad, por lo que se recomendó disminuir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar atravesar zonas inundadas.

POR ESTO! evidenció durante esta mañana la acumulación de agua sobre las avenidas 135, Huayacán y el bulevar Luis Donaldo Colosio en donde esta última se ve más afectada.

Noticia Destacada Prevén lluvias fuertes en Quintana Roo: ¿En qué municipios lloverá más hoy 16 de octubre?

Pronóstico

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en el centro y sur de Quintana Roo.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil y extremar precauciones al transitar por las calles y carreteras de la entidad.