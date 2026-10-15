Lluvias provocan inundaciones, caos vehicular y accidentes en Cancún

Una intensa mañana de chubascos sorpresivos dejó a su paso severas inundaciones, caos vehicular y múltiples percances viales en diversos puntos clave del municipio de Benito Juárez.

Las precipitaciones, que tomaron por sorpresa a miles de cancunenses, provocaron el colapso de las principales arterias viales, dejando a cientos de trabajadores varados y a la ciudad en un completo embotellamiento.

Desde primeras horas del día, los gigantescos encharcamientos e inundaciones relámpago convirtieron las avenidas de la zona norte en verdaderas lagunas e intransitables embudos viales.

Entre los puntos más críticos y afectados por la acumulación de agua se reportaron los cruces de la avenida José López Portillo con La Quinta, Arco Norte con Chac Mool, la avenida Kabah y el cruce estratégico de Los Tules con Kabah.

En estos sectores, los niveles de agua superaron las banquetas, obligando a los automovilistas a reducir drásticamente la velocidad o, en el peor de los casos, a quedar varados tras sufrir fallas mecánicas en el sistema eléctrico de sus vehículos.

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La combinación de pavimento resbaladizo, escasa visibilidad, acumulación de agua y la prisa desesperada de los conductores por salir del atolladero desencadenó una racha de accidentes menores y choques por alcance.

A pesar de que no se registraron pérdidas humanas ni heridos de gravedad, las colisiones contribuyeron a estrangular aún más la circulación, movilizando a los elementos de Tránsito Municipal para desahogar las vías afectadas.

El impacto del temporal pegó con fuerza a la clase trabajadora. Miles de ciudadanos reportaron retrasos significativos para llegar a sus centros laborales y escuelas. El servicio de transporte público de pasajeros se vio fuertemente rebasado y paralizado; las unidades tardaban más de una hora en pasar o simplemente evitaban internarse en las colonias más anegadas para prevenir daños.

Asimismo, los usuarios de plataformas digitales de transporte sufrieron severas complicaciones. El acceso a múltiples calles y regiones fue completamente imposible para los conductores debido a la profundidad de los encharcamientos.

A esto se sumaron fallas intermitentes en las redes de telefonía móvil e internet, lo que dejó inoperativas las aplicaciones por lapsos prolongados. La falta de unidades disponibles y las tarifas dinámicas desorbitadas terminaron por rematar una jornada caótica para los benitojuarenses.