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Lluvias provocan inundaciones, caos vehicular y accidentes en Cancún

Entre los puntos más críticos y afectados por la acumulación de agua se reportaron los cruces de la avenida José López Portillo con La Quinta, Arco Norte con Chac Mool.

Por Erick Díaz

15 de oct de 2026

2 min

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Las lluvias dejaron bajo el agua a varias zonas de la ciudad.
Las lluvias dejaron bajo el agua a varias zonas de la ciudad. / Foto: Por Esto!

Una intensa mañana de chubascos sorpresivos dejó a su paso severas inundaciones, caos vehicular y múltiples percances viales en diversos puntos clave del municipio de Benito Juárez.

Las precipitaciones, que tomaron por sorpresa a miles de cancunenses, provocaron el colapso de las principales arterias viales, dejando a cientos de trabajadores varados y a la ciudad en un completo embotellamiento.

Desde primeras horas del día, los gigantescos encharcamientos e inundaciones relámpago convirtieron las avenidas de la zona norte en verdaderas lagunas e intransitables embudos viales.

Entre los puntos más críticos y afectados por la acumulación de agua se reportaron los cruces de la avenida José López Portillo con La Quinta, Arco Norte con Chac Mool, la avenida Kabah y el cruce estratégico de Los Tules con Kabah.

En estos sectores, los niveles de agua superaron las banquetas, obligando a los automovilistas a reducir drásticamente la velocidad o, en el peor de los casos, a quedar varados tras sufrir fallas mecánicas en el sistema eléctrico de sus vehículos.

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La combinación de pavimento resbaladizo, escasa visibilidad, acumulación de agua y la prisa desesperada de los conductores por salir del atolladero desencadenó una racha de accidentes menores y choques por alcance.

A pesar de que no se registraron pérdidas humanas ni heridos de gravedad, las colisiones contribuyeron a estrangular aún más la circulación, movilizando a los elementos de Tránsito Municipal para desahogar las vías afectadas.

El impacto del temporal pegó con fuerza a la clase trabajadora. Miles de ciudadanos reportaron retrasos significativos para llegar a sus centros laborales y escuelas. El servicio de transporte público de pasajeros se vio fuertemente rebasado y paralizado; las unidades tardaban más de una hora en pasar o simplemente evitaban internarse en las colonias más anegadas para prevenir daños.

Asimismo, los usuarios de plataformas digitales de transporte sufrieron severas complicaciones. El acceso a múltiples calles y regiones fue completamente imposible para los conductores debido a la profundidad de los encharcamientos.

A esto se sumaron fallas intermitentes en las redes de telefonía móvil e internet, lo que dejó inoperativas las aplicaciones por lapsos prolongados. La falta de unidades disponibles y las tarifas dinámicas desorbitadas terminaron por rematar una jornada caótica para los benitojuarenses.

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