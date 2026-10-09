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Clima hoy 9 de octubre: ¿Por qué llueve en Quintana Roo si el huracán Isaías está lejos?

Aunque el ciclón se encuentra cerca de Estados Unidos, su circulación favorece lluvias puntuales fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Quintana Roo.

Ovidio López

Por Ovidio López

9 de oct de 2026

1 min

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Las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables de Quintana Roo
Las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables de Quintana Roo / POR ESTO!

Aunque el huracán Isaías se encuentra a cientos de kilómetros de Quintana Roo, influye en el clima de la región, causando lluvias puntuales fuertes en el estado, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo con la información compartida, Isaias alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 275 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del río Mississippi, en Estados Unidos, y a 600 kilómetros al norte de Cabo Catoche, en Quintana Roo.

Lluvias fuertes para Quintana Roo

El reporte meteorológico informa que la entidad espera lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. Esto significa que podrían caer entre 50 y 75 litros de agua por cada metro cuadrado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que hoy viernes 9 de octubre tendrá cielo parcialmente nublado a nublado, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica.

La temperatura máxima es de 34/36°C, la mínima para mañana: 27/29°C, con ambiente muy caluroso con una sensación térmica de 39°C.

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