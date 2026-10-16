Lluvias obstruyen alcantarillas y provocan acumulación de agua en la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún

Las intensas lluvias registradas este viernes en Cancún provocaron "encharcamientos" en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, debido a la obstrucción de algunas alcantarillas, lo que dificultó temporalmente el desalojo del agua.

Ante esta situación, personal de mantenimiento realizó labores de limpieza para retirar los residuos que impedían el funcionamiento de los desagües y permitir que el agua acumulada comenzara a escurrir.

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Durante las labores, se observaron encharcamientos en algunas áreas de la terminal, lo que generó complicaciones temporales. Sin embargo, al momento del reporte, el movimiento de pasajeros no era intenso.

El personal que se encontraba atendiendo la situación no proporcionó información adicional sobre las causas de las obstrucciones ni sobre el tiempo estimado para concluir los trabajos de limpieza.