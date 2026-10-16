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Lluvias obstruyen alcantarillas y provocan acumulación de agua en la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún

Personal de mantenimiento limpia las alcantarillas obstruidas por las lluvias en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

1 min

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Trabajadores realizan labores para liberar coladeras y permitir que el agua acumulada por las lluvias pueda drenarse
Trabajadores realizan labores para liberar coladeras y permitir que el agua acumulada por las lluvias pueda drenarse / Liza Vera

Las intensas lluvias registradas este viernes en Cancún provocaron "encharcamientos" en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, debido a la obstrucción de algunas alcantarillas, lo que dificultó temporalmente el desalojo del agua.

Ante esta situación, personal de mantenimiento realizó labores de limpieza para retirar los residuos que impedían el funcionamiento de los desagües y permitir que el agua acumulada comenzara a escurrir.

Las precipitaciones complicaron la circulación en distintos puntos de Cancún

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Durante las labores, se observaron encharcamientos en algunas áreas de la terminal, lo que generó complicaciones temporales. Sin embargo, al momento del reporte, el movimiento de pasajeros no era intenso.

El personal que se encontraba atendiendo la situación no proporcionó información adicional sobre las causas de las obstrucciones ni sobre el tiempo estimado para concluir los trabajos de limpieza.

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