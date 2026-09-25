Lluvia deja calles inundadas y complica la circulación en Tulum

La pertinaz lluvia registrada durante la mañana de este viernes puso a prueba la capacidad de los sistemas de drenaje pluvial de Tulum y dejó a la vista uno de los problemas recurrentes durante la temporada de precipitaciones: calles anegadas y puntos donde el agua permaneció acumulada, afectando temporalmente la movilidad y las actividades cotidianas.

La intensidad de la precipitación generó encharcamientos en distintos sectores de la ciudad, principalmente en vialidades donde la acumulación de agua dificultó el tránsito de vehículos y peatones. La situación provocó una momentánea ralentización de las actividades, mientras conductores tuvieron que disminuir la velocidad para atravesar los puntos con mayor concentración de agua.

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Entre las zonas más afectadas se ubicó la avenida Oko’ot 1, donde la acumulación de agua volvió a evidenciar las dificultades que enfrenta esta vialidad para desalojar las precipitaciones.

El problema no se limitó a la presencia de lluvia, sino que puso nuevamente sobre la mesa la capacidad de la infraestructura urbana para responder ante episodios de precipitaciones intensas.

Las lluvias volvieron a evidenciar los retos del drenaje pluvial / Aquiles Bee Cituk

La jornada también dejó una lectura crítica sobre el estado de las calles y los sistemas de captación y desalojo de agua en Tulum. Cada temporada de lluvias, los encharcamientos representan una afectación para la circulación y para quienes viven o trabajan en las zonas donde el agua tiende a concentrarse, por lo que el mantenimiento preventivo y la atención de los puntos considerados críticos resultan determinantes.

Aunque la lluvia disminuyó posteriormente y las afectaciones fueron momentáneas, las condiciones registradas este viernes muestran que las precipitaciones continúan representando un desafío para la infraestructura urbana de Tulum.

La acumulación de agua en vialidades vuelve a colocar el mantenimiento de drenajes, la limpieza de alcantarillas y la capacidad de desalojo pluvial como asuntos que requieren atención antes de que una lluvia de mayor intensidad pueda generar afectaciones más severas.