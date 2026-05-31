¿Se apaga el Caribe Mexicano? Hoteleros alertan grave desplome de vuelos en Cancún y Tulum

Mientras la Secretaría de Turismo estatal asegura que se han fortalecido las alianzas con aerolíneas y que existe comunicación constante con sus directivos para mantener la oferta de asientos que abastece a los destinos del Caribe Mexicano, el sector hotelero sostuvo lo contrario al afirmar que la promoción turística es prácticamente inexistente y que los flujos de visitantes van en descenso.

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En el ámbito operativo, se observa una reducción gradual en la conectividad aérea hacia los aeropuertos del Caribe Mexicano. De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, ha disminuido el flujo de pasajeros internacionales en las terminales de Cancún, y de manera más marcada en Tulum, donde se reporta una caída superior al 34% en vuelos y pasajeros en lo que va del año, en comparación con el 2025.

Representantes del sector hotelero y expresidentes honorarios de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez y Abelardo Vara Rivera, señalaron que la labor de promoción que debería realizar el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, CPTQ, no se percibe en la práctica. Afirman que esto ya se refleja en menores niveles de ocupación hotelera respecto a años anteriores, así como en una reducción de la disponibilidad de asientos aéreos.

Recordaron que el Consejo Nacional Empresarial Turístico, CNET, y el STARC de la Universidad Anáhuac Cancún indicaron que la oferta de asientos hacia destinos de playa en México cayó 3.6% frente al 2025, lo que equivale a cerca de 230 mil asientos menos entre junio y julio. Los destinos más afectados son Cancún y Tulum, con una reducción aproximada de 216 mil asientos, principalmente en rutas internacionales, a pesar de que el Gobierno estatal proyectaba un incremento de hasta un millón de turistas.

Ante este panorama, Vara Rivera urgió a implementar una estrategia integral para fortalecer la llegada de visitantes a Quintana Roo, al advertir que el Caribe Mexicano está perdiendo competitividad frente a otros destinos de la región.

Cintrón Gómez señaló que la baja ocupación hotelera y la reducción de asientos aéreos obedecen a múltiples factores, pero advirtió que esto también provoca desempleo, disminución en la recaudación fiscal y crecimiento de la economía informal.

En el cuarto trimestre del 2025, la actividad económica de Quintana Roo mostró un decremento anual de 6.1 por ciento. Este resultó de la contracción de las actividades secundarias y terciarias 27.8 y 2.2%, respectivamente, informó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAEE, respecto al periodo.

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JGH