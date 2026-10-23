Cancun Travel Mart proyecta negociaciones por 5 mil 200 millones de dólares para 2026 y 2027

Con la participación de representantes de 20 países, arrancó el segundo día de encuentros de negocios cara a cara del Cancún Travel Mart en su edición número 38, donde autoridades estatales y federales proyectan negociaciones por alrededor de 5 mil 200 millones de dólares para el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

De acuerdo al reporte desde la sede del evento, la actividad principal se concentra en el cierre de acuerdos comerciales entre agencias transportadoras, hoteleros y prestadores de servicios turísticos, actividad que genera aproximadamente el 80 por ciento del Producto Interno Bruto de Quintana Roo.

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El evento, que inició ayer, abrió esta mañana su piso de negociaciones con representantes de diversos segmentos del sector turístico, quienes buscan revertir un año sacrificado para el Caribe Mexicano.

De acuerdo a lo informado, las ocupaciones hoteleras en el destino se han mantenido en promedio en 55 por ciento durante este año, afectadas por múltiples factores como el incremento a los combustibles, la presencia de sargazo y la baja afluencia del principal mercado emisor, el estadounidense.

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Esta caída, se señaló, ha tenido repercusión directa para los trabajadores, quienes en estos momentos enfrentan la aplicación de "días solidarios" tanto en el sector hotelero como en la cadena de servicios.

El Travel Mart se mantiene como el principal motor de promoción y comercialización del destino, con la expectativa de incrementar las ocupaciones para la temporada invernal.