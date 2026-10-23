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Cancun Travel Mart proyecta negociaciones por 5 mil 200 millones de dólares para 2026 y 2027

En el segundo día de encuentros de negocios cara a cara del Cancun Travel Mart, autoridades estatales y federales proyectan negociaciones por alrededor de 5 mil 200 millones de dólares para el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

Elisa Rodríguez

Por Elisa Rodríguez

23 de oct de 2026

1 min

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El sector turístico busca incrementar las ocupaciones durante la temporada invernal mediante nuevos acuerdos comerciales
El sector turístico busca incrementar las ocupaciones durante la temporada invernal mediante nuevos acuerdos comerciales / Liza Vera

Con la participación de representantes de 20 países, arrancó el segundo día de encuentros de negocios cara a cara del Cancún Travel Mart en su edición número 38, donde autoridades estatales y federales proyectan negociaciones por alrededor de 5 mil 200 millones de dólares para el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

De acuerdo al reporte desde la sede del evento, la actividad principal se concentra en el cierre de acuerdos comerciales entre agencias transportadoras, hoteleros y prestadores de servicios turísticos, actividad que genera aproximadamente el 80 por ciento del Producto Interno Bruto de Quintana Roo.

La diversificación de los productos turísticos busca prolongar la estancia de los visitantes y elevar el gasto promedio en Quintana Roo

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De acuerdo a lo informado, las ocupaciones hoteleras en el destino se han mantenido en promedio en 55 por ciento durante este año, afectadas por múltiples factores como el incremento a los combustibles, la presencia de sargazo y la baja afluencia del principal mercado emisor, el estadounidense.

En el primer cuadro de la ciudad operan alrededor de 25 hoteles afiliados a la Asociación, más los no afiliados, con una oferta conjunta de más de 6 mil habitaciones

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Esta caída, se señaló, ha tenido repercusión directa para los trabajadores, quienes en estos momentos enfrentan la aplicación de "días solidarios" tanto en el sector hotelero como en la cadena de servicios.

El Travel Mart se mantiene como el principal motor de promoción y comercialización del destino, con la expectativa de incrementar las ocupaciones para la temporada invernal.

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