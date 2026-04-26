Habitantes del fraccionamiento Los Corales en Cancúnen riesgo de desalojo por riesgo de otro colapso

A 11 años de que el derrumbe de las escaleras en los edificios uno y dos del fraccionamiento Corales llevara a declarar un perímetro como zona de alto riesgo, familias de 60 departamentos, donde habitan alrededor de 4 mil 960 personas enfrentan el exhorto de las autoridades para reparar o desalojar sus viviendas ante el peligro de un nuevo colapso.

Aunque el Colegio de Ingenieros de Cancún fue quien determinó originalmente la inhabitabilidad por el deterioro, las condiciones de riesgo han empeorado y se han extendido a más de la mitad de los 108 inmuebles de la Supermanzana 77.

Habitantes del Edificio 2, lote 3, manzana 10, reconocieron el peligro actual tras una nueva inspección de Bomberos y Protección Civil el pasado 30 de marzo.

Ante la advertencia oficial de que serán desalojados si no reconstruyen las escaleras, los vecinos iniciaron los trabajos de reparación desde hace una semana.

Se estima que alrededor del 60% de los edificios presentan serios problemas estructurales, con varillas corroídas y expuestas, escalinatas remendadas con metal y algunas sujetas con pedazos de madera a punto del colapso, lo que podría desencadenar una tragedia mortal.

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El fraccionamiento Corales se compone de 108 edificios con 216 torres de 20 departamentos cada una, sumando un total de 2 mil 160 viviendas en todo el conjunto habitacional.

Bajo este esquema, los 62 edificios que presentan daños críticos concentran un total de mil 240 departamentos en peligro inminente. Considerando que en cada hogar habitan en promedio cuatro personas, se calcula que 4 mil 960 residentes son quienes viven actualmente bajo la amenaza de un derrumbe y han sido exhortados al desalojo o reparación.

Yadira, quien reside en la zona desde hace 37 años, reconoce el peligro en el que se encuentran. Tras la nueva inspección de Bomberos y Protección Civil el pasado 30 de marzo, el dictamen fue claro: si no reconstruyen las escaleras, deberán desalojar.

“Ya nos dijeron que reparamos o nos desalojan a todos, seamos propietarios, arrendatarios o invasores”, afirmó.

“Son 20 departamentos por edificio y aquí todos tenemos que cooperar. Ya pagamos los primeros 50 mil pesos y nos faltan otros 100 mil para la reconstrucción”, detalló la afectada.

Precisó que en su edificio se cayó un tejado, hecho que motivó el llamado a Protección Civil, cuyos elementos realizan ahora recorridos cada 15 días para verificar los avances de la obra.

“Los de Protección Civil nos dieron 20 días para solucionar el problema de las escaleras, además de dar mantenimiento a otras áreas comunes y que cada propietario o habitante repare los daños de sus departamentos”, destacó.

Vecinos como Leopoldo, Carlos, Nivardo y Marisol, reconocieron que los edificios requieren mantenimiento urgente, pues está en riesgo su seguridad.

Autoridades municipales de Protección Civil confirmaron que se mantiene el estatus de alto riesgo para más de 60 edificios de este fraccionamiento, con cerca de 30 años de antigüedad.

El dictamen indica que las estructuras no reúnen las condiciones mínimas de seguridad debido a la falta de mantenimiento y la nula organización vecinal, problema que se agrava porque muchos departamentos están invadidos.

Durante un recorrido realizado por el equipo de POR ESTO!, se constató el peligro que enfrentan las familias que viven en departamentos con estructuras cada vez más débiles.

El desprendimiento de concreto es constante y ya ha provocado accidentes, pues varios residentes han resultado heridos al caerles pedazos de techo encima, aunque afortunadamente las lesiones no han sido graves hasta el momento.

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De esta manera, el fraccionamiento Corales permanece en focos rojos y requiere atención urgente en varios frentes.

Por un lado, las autoridades deben determinar mediante peritajes cuáles edificios siguen siendo habitables; por otro, es necesario resolver la situación legal de las viviendas para devolver a los habitantes la certeza jurídica sobre sus propiedades.

Residentes de la zona admitieron el riesgo inminente de vivir en edificios que se han deteriorado prematuramente por el descuido.

Los vecinos coincidieron en que la mayor amenaza son las escaleras, las cuales presentan fallas estructurales tan avanzadas que podrían colapsar en cualquier momento.