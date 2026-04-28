¿Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró al Atlas?

Atlas inicia una nueva etapa en su historia. Tras confirmarse la venta del club por parte de Grupo Orlegi, el empresario José Miguel Bejos, al frente de Grupo PRODI, se perfila como la nueva cabeza del proyecto rojinegro.

La operación representa uno de los movimientos más relevantes recientes en la Liga MX, no solo por el cambio de propiedad, sino por lo que implica en el proceso para dejar atrás la multipropiedad en el futbol mexicano.

El relevo quedará formalizado el 30 de junio, fecha en la que la nueva administración asumirá oficialmente el control del club, manteniendo a Guadalajara como sede y preservando la identidad de los rojinegros.

¿Quién es José Miguel Bejos?

José Miguel Bejos es un empresario mexicano con trayectoria en infraestructura, construcción, publicidad y desarrollo inmobiliario.

Es presidente de Mota-Engil México, firma vinculada a grandes proyectos de movilidad e infraestructura en el país, y también es socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU).

Su perfil combina negocios, inversión y experiencia en proyectos estratégicos, lo que ahora busca trasladar al futbol mexicano.

Entre sus principales posiciones destacan:

Presidente de Mota-Engil México

Socio fundador de IMU

Inversionista en proyectos inmobiliarios y de construcción

Su vínculo con el deporte no es nuevo

La llegada de Bejos al Atlas no representa su primera incursión en el deporte.

Desde 2018 es propietario de Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, etapa en la que el club logró un campeonato bajo su gestión.

También ha tenido participación en el golf profesional como impulsor y comisionado dentro de la Gira Profesional Mexicana, construyendo un perfil ligado a la administración deportiva.

Ese antecedente es uno de los factores que respalda su aterrizaje en la Liga MX.

Una nueva era para Atlas

Con la salida de Grupo Orlegi, que dejó títulos y estabilidad institucional, el reto para la nueva dirigencia será sostener competitividad y abrir un nuevo ciclo para La Fiel.

Desde PRODI han insistido en que el objetivo es construir un proyecto sólido “para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel”, en una señal de continuidad, pero también de transformación.

La llegada de José Miguel Bejos abre así un nuevo capítulo para Atlas… y podría mover piezas importantes dentro del futbol mexicano.