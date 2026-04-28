Incendio fuera de control consume manglares en Ciudad del Carmen; humo cubre la ciudad

Un incendio reportado desde el mediodía del pasado lunes en la zona de Estero Pargo, en Ciudad del Carmen, permanece activo, por lo que Protección Civil ha dado parte a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), pues al estar en zona de nulo acceso no existe la posibilidad de llegar con camiones de bomberos para sofocarlo. Desafortunadamente, el evento de surada persistente en la región ha evitado que se apague; este hecho consume una cantidad importante de manglar y otras especies, mientras que amenaza con seguirse extendiendo.

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Fue una enorme cortina de humo que cubría gran parte de la ciudad la que evidenció el incendio registrado en la zona de manglares. Esto alertó a las autoridades de Protección Civil, quienes recibieron el reporte. Al tratar de identificar de dónde provenía, usando la carretera federal 180, tramo Ciudad del Carmen a Isla Aguada, vieron que era en una parte de la isla donde no hay acceso en vehículos, en la zona de la Laguna de Términos.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el radar de monitoreo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el satélite GOES 16 en las últimas horas ha capturado imágenes de la zona en alta resolución donde ha detectado el punto de calor derivado de este incendio.

La “surada” ha favorecido la expansión del incendio. / Perla Prado Gallegos

Debido a la ubicación del fuego, no es posible que algún vehículo como pipas de los departamentos de Bomberos puedan llegar hasta ese punto, una de las únicas zonas verdes y vírgenes con las que cuenta Ciudad del Carmen. Desafortunadamente, el viento proveniente del sur ha impedido que el fuego termine y continúa expandiéndose. De este incendio ya tiene el reporte la CONAFOR entre otras dependencias que se encargan de vigilar el comportamiento de los incendios.

Algunos habitantes de fraccionamientos en la zona carretera han mencionado que, aunque por momentos se siente el olor a quemado y se percibe la cortina de humo, esta es dispersada por el aire; en instantes se vuelve denso y perceptible con mayor facilidad. El fuego está lejos de las zonas con mayor urbanización. Se espera información oficial sobre las causas del siniestro y la magnitud de los daños, al tratarse de un Área Natural Protegida de Flora y Fauna, donde la población de manglar es de las más grandes de la región.

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JGH