Árbol caído lleva 3 días bloqueando calle en Escárcega; vecinos temen accidente

Para evitar que se suscite un accidente, vecinos de la colonia Esperanza hacen un llamado a las autoridades municipales de Protección Civil para que acudan a retirarlo, debido a que tiene más de tres días que obstruye el paso de personas y vehículos.

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Desde hace tres días, una parte de un árbol de mango cayó sobre la calle 26. Afortunadamente, en esos momentos no pasaba ninguna persona; sin embargo, obstruye el paso de la gente y vehículos.

La situación representa un riesgo, sobre todo en la noche, cuando se pudiera dar un accidente vehicular al no percatarse el conductor de las ramas del árbol, debido a que esa parte se encuentra a oscuras.

Aunque en su momento lo reportaron los vecinos a las autoridades de Protección Civil para que acudieran a retirarlo, hicieron caso omiso y el problema les quedó a los colonos y a las personas que tienen la necesidad de transitar por el lugar, donde se pueda dar un accidente con fatales consecuencias.

Para evitar un percance, los habitantes de esa parte de la colonia le hacen un llamado a las autoridades municipales para que envíen al personal del ayuntamiento para que se den a la tarea de cortar y levantar el tronco y las ramas del árbol para que la calle quede libre y se pueda transitar sin problema.

Esperan que este llamado de apoyo sea tomado en cuenta y atiendan la petición de la ciudadanía, para que se termine de una vez por todas esta situación que por varios días ha mantenido preocupados a los vecinos, especialmente a los que transitan en vehículo y que pueden sufrir un accidente donde sus ocupantes resulten lesionados.

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JGH