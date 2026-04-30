Torres publicitarias dañadas ponen en riesgo a peatones y conductores en avenidas de Cancún

Las torres que sostienen anuncios publicitarios y espectaculares, ubicadas principalmente en la avenida José López Portillo y el bulevar Luis Donaldo Colosio, presentan deterioros visibles. El óxido y la corrosión en el acero pueden comprometer la rigidez estructural de estas estructuras metálicas de gran altura.

Con la temporada de huracanes próxima, este tipo de instalaciones podría representar un riesgo latente para la ciudadanía, pues ante la presencia de fuertes vientos, las lonas pueden desprenderse o salir proyectadas y, aun cuando el anclaje resista, el riesgo se traslada a la estructura metálica, que por el grado de corrosión podría colapsar y generar daños graves en zonas habitacionales.

Noticia Destacada Conductor de camión derriba cables de la CFE sobre bulevar Colosio de Cancún y se da a la fuga

En las principales avenidas de la ciudad se observa un elevado número de anuncios espectaculares sostenidos por torres metálicas, cuyo armazón sirve para sujetar lonas publicitarias. En algunos casos, los cimientos se encuentran dentro de propiedades privadas, como locales comerciales, estacionamientos e incluso patios o jardines de viviendas.

Durante un recorrido realizado por POR ESTO! en las avenidas López Portillo y bulevar Luis Donaldo Colosio, se observó un escenario mixto: La mayoría de las estructuras presenta, a simple vista, buen estado y sin corrosión evidente; sin embargo, en varias lonas no se aprecian perforaciones de ventilación, necesarias para permitir el flujo de aire y reducir la tensión que podría provocar su desprendimiento.

Se observó que las vallas del bulevar Luis Donaldo Colosio no tienen mantenimiento / Erick Romero

En ambas zonas se observan torres en estado grave con evidente oxidación y corrosión avanzada que compromete su rigidez estructural, como una estructura ubicada sobre la avenida López Portillo, en los alrededores la Fiscalía General de la República, mientras que otra, situada debajo de un lavadero de autos, presenta signos claros de deterioro.

A lo largo de esta vialidad se ubican diversas torres sobre comercios como restaurantes, talleres y tiendas.

En otra de las avenidas con alta concentración de espectaculares, el bulevar Luis Donaldo Colosio, aunque la densidad peatonal es menor, también se aprecian daños similares, principalmente corrosión en las estructuras metálicas, además de que en varios casos las lonas no cuentan con perforaciones de ventilación que permitan aliviar la presión del viento y reducir el riesgo de ruptura.

Noticia Destacada Pavimento mojado provoca “Lluvia” de choques y volcadura en bulevar Colosio de Cancún

También se pudieron observar anuncios de menor altura instalados en armazones a nivel de suelo, elevados apenas unos metros, que igualmente carecen de estas aberturas en las lonas, incluso en estructuras ubicadas sobre azoteas de edificios y construcciones, como en la zona del mercado El Parián, así como en la intersección de las avenidas Tulum y López Portillo, donde se concentra otro cúmulo de torres publicitarias.

Pese a que algunos anuncios cuentan con sellos de clausura por parte de autoridades de Fiscalización, estos no han sido retirados por los responsables, lo que incrementa el riesgo de deterioro y colapso ante condiciones de viento intenso.