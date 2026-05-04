Basura se acumula en el centro de Cancún; vecinos denuncian fallas en recolección

Desde hace varias semanas, residentes y locatarios del centro de Cancún denunciaron la acumulación de basura en calles, aceras y camellones, donde bolsas negras se apilan contra árboles, postes y lonas instaladas por el Ayuntamiento que prohíben tirar desechos.

En las Supermanzanas 23, 24, 25, 26 y 27, transeúntes y comerciantes observan diariamente cómo los desperdicios permanecen por más de 24 horas; algunos envoltorios terminan rotos por la fauna urbana, lo que genera malos olores, proliferación de plagas y un latente riesgo sanitario.

Noticia Destacada Basurero clandestino en Cancún preocupa a vecinos de la Supermanzana 50

Laura Mendoza, vecina de la Supermanzana 25, señaló: “Saco mi basura en el horario que indica el camión, pero pasan los días y no recolectan. Ya hay montones de bolsas y el olor es insoportable, sobre todo por las tardes. Mis hijos juegan en la calle y me preocupa la suciedad”.

Carlos Ramírez, locatario de un negocio en la Supermanzana 23, comentó: “Los camiones de Red Ambiental no cumplen los horarios. A veces pasan muy temprano o se saltan la ruta. Nosotros sacamos la basura como nos indican, pero se acumula porque no vienen. Esto ahuyenta a los clientes y genera mala imagen”.

Comerciantes del sector centro indican que, aunque el calendario oficial establece recolección diaria en diversas rutas, en la práctica el servicio es irregular, lo que provoca que los desechos permanezcan expuestos al sol y la lluvia, lo que acelera su descomposición y atrae fauna nociva.

Comerciantes dijeron que la proliferación de residuos y chatarra genera mala imagen / Especial

En redes sociales, especialmente en grupos vecinales de las Supermanzanas 97, 236 y zona centro, se han multiplicado las quejas y fotografías de tiraderos improvisados.

Ciudadanos comparten videos donde se observa basura acumulada frente a domicilios y negocios, cuestionando la efectividad del servicio concesionado a Red Ambiental.

“Las lonas del Ayuntamiento dicen que está prohibido tirar basura, pero la gente las usa como puntos de acopio porque el camión no pasa. Es frustrante, porque uno cumple y la empresa no. Ya hemos llamado a reportes y solo nos dicen que van a pasar, pero no pasa nada”, dijo María Elena Torres, habitante de la Supermanzana 24.

Noticia Destacada Basurero clandestino crece junto al Estadio “Beto Ávila" en la Sm 21 de Cancún

Foco de infección

Esta acumulación de residuos en el corazón de la ciudad no solo afecta la imagen de Cancún, sino que representa un riesgo para la salud pública, especialmente en un destino que recibe millones de visitantes al año. Malos olores, insectos y roedores son las principales quejas de quienes residen y laboran en estos sectores.

El Ayuntamiento de Benito Juárez y la concesionaria Red Ambiental han sido señalados en diversas ocasiones por deficiencias en el servicio; mientras los vecinos exigen mayor supervisión, cumplimiento de rutas y horarios, así como sanciones en caso de persistir las omisiones.

Mientras tanto, los desperdicios siguen amontonándose en las vialidades céntricas, generando inconformidad entre una ciudadanía que pide una recolección eficiente y digna para el principal polo turístico del Caribe Mexicano, aunque están conscientes que muchos de esos desechos son dejados por los propios colonos en zonas restringidas.