Choque entre combi y auto deja dos mujeres lesionadas en Villas del Sol, Playa del Carmen

Dos mujeres resultaron con diversas lesiones en Playa del Carmen, luego de un brutal encontronazo entre un vehículo particular y una combi de transporte público, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Ganzos en el Quinto parque del fraccionamiento de Villas del Sol, donde el operador de la combi con el número económico 261 del sindicato de taxistas “Lázaro Cardenas del Rio” de Playa del Carmen circulaba con preferencia.

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De acuerdo a testigos, la combi que presta servicios de transporte público iba vacío, sin pasajes abordo, sin embargo, un vehículo particular de color rojo no tomó sus medidas de precaución y provocó un brutal golpe con la combi.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, en el vehículo particular iban dos mujeres que tras el encontronazo, la unidad automotriz terminó arrinconada en un área verde, fuera de la avenida principal, dejando como saldo a dos mujeres con golpes que fueron atendidas por paramédicos.

Testigos de la escena, al ver el brutal impacto de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para atender a las personas lesionadas, por fortuna, solo fueron golpes moderados, sin embargo, se llevaron tremendo susto.

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Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de la Cruz Roja mexicana quienes de inmediato atendieron a las mujeres.

En tanto que los agentes de Tránsito Municipal de Playa del Carmen realizaron los peritajes en la escena para determinar las causas, poco después ordenaron el remolque de las unidades implicadas en el accidente para su traslado a un encierro oficial para realizar las evaluaciones de los daños materiales y determinar las responsabilidades.