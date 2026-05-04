Fiesta de Chumayel se sale de control: videos exponen caos y peleas entre asistentes

La fiesta patronal de Chumayel, en honor al Santo Cristo de la Transfiguración, quedó marcada este fin de semana por escenas de desorden que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios denunciaron la aparente ausencia de vigilancia policial en distintos momentos críticos.

De acuerdo con los videos difundidos por asistentes, varios incidentes se registraron sin que se observe la intervención de elementos de la Policía Municipal, lo que ha generado cuestionamientos sobre los operativos de seguridad durante las celebraciones.

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Uno de los episodios más comentados muestra el momento en que un caballo, presuntamente alterado, comenzó a embestir a personas dentro del área festiva, luego de que su jinete cayera al suelo.

Aunque la escena provocó momentos de tensión, fueron los propios asistentes quienes lograron auxiliar al jinete y controlar al animal tras recorrer varios metros. No se reportaron personas lesionadas.

En otro hecho que también desató polémica, dos mujeres protagonizaron una violenta riña presuntamente relacionada con conflictos personales. La pelea escaló entre empujones, gritos e insultos, hasta terminar en el suelo, entre lodo y basura, ante la mirada de decenas de espectadores que no intervinieron.

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Otros de los videos muestran además otros conatos de bronca, con empujones e intercambios verbales entre asistentes, lo que refuerza la percepción de un ambiente tenso durante el arranque de las actividades.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre los hechos; sin embargo, en redes sociales crecen las críticas por la falta de presencia policiaca en situaciones que, para muchos, pudieron escalar a consecuencias más graves.