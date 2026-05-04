Marcha cannábica en Mérida divide opiniones: turistas apoyan, locales la confrontan

Más de 120 personas participar en una marcha realizada ayer, en la que exigieron mayor apertura respecto al consumo legal de marihuana en Yucatán. En punto de las 16:20 horas, el grupo se reunió en el remate de Paseo de Montejo, para luego movilizarse hacia el Palacio de Gobierno en el corazón de Mérida.

Entre las consignas proclamadas por los manifestantes estuvieron exigencias para regular desde la entidad el consumo legal de esta hierba. Asimismo, enfatizaron que su cultivo cuenta con múltiples beneficios que pueden repercutir de forma positiva en la economía del estado.

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Otro de los puntos centrales de la movilización fue denunciar la discriminación que viven como grupo, ya que todavía existe una visión negativa hacia quienes abiertamente consumen marihuana. Los asistentes expresaron en todo momento su rechazo a mitos como la adicción a la sustancia o la criminalización de su consumo, así como otras ideas atribuidas a quienes la fuman de forma recreativa.

El avance del contingente no pasó desapercibido en las calles de Mérida. Por un lado, turistas de diferentes nacionalidades se mostraron a favor de la marcha, entendiendo que en múltiples países extranjeros el consumo del cannabis es legal. En contraste, la respuesta de locales fue mixta, mientras unos apoyan el movimiento, otros no tardaron en expresar su rechazo, incluso con gritos hacia los manifestantes que avanzaron durante todo el trayecto de forma pacífica.

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Al llegar al Palacio de Gobierno, el cúmulo de personas mantuvo la posición durante unos minutos expresando sus consignas. Durante el tiempo que se mantuvieron en el lugar, se dirigieron a las autoridades, a quienes solicitaron un diálogo justo para evaluar la legalización del consumo, así como frenar la criminalización de quienes utilizan el cannabis.

En este sentido, los organizadores del Movimiento Cannábico en Mérida señalaron que parte de la movilización fue con el objetivo de despertar la conciencia en la población, así como para recolectar firmas que permitan llegar a una regulación justa, segura y con derechos.