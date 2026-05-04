Tragedia en Colombia: ‘Monster Truck’ pierde el control y deja muertos y decenas de heridos en plena exhibición

Un grave accidente durante un espectáculo de vehículos extremos encendió las alertas en Colombia, luego de que un ‘Monster Truck’ perdiera el control en plena exhibición y arrollara a decenas de asistentes en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.

El incidente, ocurrido en una zona recreativa conocida como Boulevard Rose, dejó un saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas y 37 más lesionadas, varias de ellas con heridas de consideración.

¿Cómo ocurrió el accidente del ‘Monster Truck’ en Popayán?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró cuando la conductora del vehículo realizaba maniobras acrobáticas frente al público. Por causas aún no esclarecidas, la unidad se salió del área destinada para el espectáculo, impactando directamente contra los asistentes.

Tras embestir a varias personas, el vehículo terminó su trayectoria al chocar contra una estructura fija, lo que permitió detener su avance, aunque ya había causado daños significativos.

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Víctimas y atención a los heridos

Autoridades de salud confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad que falleció en el lugar, mientras que otra persona perdió la vida posteriormente en un hospital.

Los servicios de emergencia activaron un operativo inmediato para trasladar a los heridos a distintos centros médicos. La red hospitalaria, tanto pública como privada, fue habilitada para atender la contingencia ante el alto número de afectados.

Investigación en curso: ¿falla mecánica o error humano?

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Entre las líneas de indagatoria se contempla una posible falla mecánica del vehículo o un error en la conducción durante la maniobra.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lamentó lo ocurrido y aseguró que se desplegaron todos los recursos disponibles para atender la emergencia, además de reiterar el compromiso de esclarecer los hechos.

#LOULTIMO #ULTIMAHORA En medio de una exhibición automovilística, en Popayán, se registró un incidente en el que se vio involucrado un vehículo tipo Monster Truck. La conductora perdió el control e hirió a 37 personas (3 víctimas fatales) pic.twitter.com/atWc1BN33G — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) May 4, 2026

Cuestionamientos sobre seguridad en eventos

Tras el accidente, surgieron críticas sobre las condiciones en las que se realizan este tipo de espectáculos, especialmente en lo relacionado con medidas de seguridad, delimitación de zonas y supervisión de autoridades.

El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de eventos masivos y la responsabilidad de organizadores y autoridades para garantizar la integridad del público.

La investigación continúa mientras la ciudad de Popayán enfrenta las consecuencias de un hecho que ha generado conmoción y preocupación en toda la región.

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