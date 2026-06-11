Ante la escasez de intérpretes, miles de personas sordas enfrentan barreras diarias en Cancún

Cada vez que una persona sorda acude a un hospital, dependencia gubernamental, escuela o entrevista de trabajo y no encuentra a alguien que conozca la lengua de señas mexicana (LSM), se enfrenta a una barrera que para millones de mexicanos sigue siendo invisible.

En el marco del Día Nacional de la LSM, se dio a conocer que la comunidad sorda continúa enfrentando importantes desafíos en materia de educación, empleo, salud y acceso a servicios públicos.

La lengua de señas mexicana fue reconocida oficialmente como lengua nacional en el 2005 y forma parte del patrimonio lingüístico del país. No se trata de un conjunto de gestos improvisados ni de una traducción literal del español, sino de un idioma completo con gramática, sintaxis y vocabulario propios.

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De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Lengua de Señas, en México viven 7 millones 338 mil 967 personas con discapacidad auditiva oficialmente reconocidas, de las cuales el 35.4 por ciento son hombres; 31.8%, mujeres; 12.1, niñas; y 14.4, niños. Se estima que dos terceras partes de los casos pudieron prevenirse mediante atención oportuna y que uno de cada tres adultos mayores presenta pérdida auditiva.

Además, la ausencia de intérpretes y de mecanismos accesibles continúa limitando el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, atención médica, acceso a la justicia y participación ciudadana.

En Quintana Roo, diversas estimaciones sitúan en alrededor de 12 mil el número de habitantes con discapacidad auditiva, una población que frecuentemente enfrenta dificultades para comunicarse en espacios públicos.

Una de las personas que trabaja para reducir esta brecha es Ixhel Catalán Ramos, intérprete e instructora de LSM, radicada en Cancún desde hace 25 años.

En Cancún trabaja un reducido grupo de intérpretes / POR ESTO!

Su interés surgió desde la infancia, cuando vivía en Ciudad de México. “Desde muy pequeña me frustraba no poder comunicarme con personas sordas cuando me las encontraba en el metro o en otros lugares. Esa fue mi motivación para aprender”, recordó.

Lo que comenzó como una inquietud personal se convirtió con el tiempo en una profesión. Primero aprendió de manera autodidacta, posteriormente tomó cursos dentro de una congregación religiosa y más tarde obtuvo certificaciones especializadas en Guadalajara. Actualmente trabaja de forma independiente a través de su proyecto “Manos Incluyentes”, mediante el cual imparte cursos en línea y participa como intérprete en conferencias, capacitaciones y eventos públicos. Al concluir los talleres, los asistentes reciben constancias con valor curricular avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La especialista advirtió que uno de los principales desafíos es la escasez de intérpretes. Según su experiencia, en Cancún apenas existen entre 10 y 12 profesionales registrados, una cifra reducida para una ciudad que supera el millón de habitantes y recibe millones de visitantes cada año.

Esta falta provoca que numerosas personas sordas dependan de familiares o amistades para realizar trámites, acudir a consultas médicas o resolver asuntos legales. “La mayoría de la gente no sabe cómo comunicarse con una persona sorda y eso genera aislamiento, porque las barreras comienzan desde la infancia”, señaló.

Urge que los ciudadanos aprenden, al menos, conceptos básicos / POR ESTO!

Freno al desarrollo académico y profesional

Asimismo, muchos estudiantes con discapacidad auditiva enfrentan obstáculos para acceder a una educación incluyente debido a la insuficiencia de intérpretes, materiales adaptados y personal capacitado. La propia Secretaría de Bienestar reconoce que las dificultades de comunicación repercuten en el desarrollo académico y profesional de esta población.

La situación se vuelve más compleja cuando los alumnos alcanzan niveles educativos superiores, donde la disponibilidad de apoyo especializado suele ser aún menor. Para numerosas familias, aprender LSM se convierte en la única alternativa para garantizar una comunicación efectiva dentro del hogar.

Aunque algunas empresas han comenzado a impulsar políticas de inclusión, organizaciones civiles señalaron que las oportunidades continúan siendo limitadas y que muchas personas con discapacidad enfrentan prejuicios al momento de buscar empleo. Diversos activistas han insistido en que este sector cuenta con preparación y capacidades suficientes, pero sigue encontrando obstáculos para incorporarse al mercado laboral.

Solo existen 10 especialistas de la Lengua de Señas Mexicana en Benito Juárez, lo que restringe las posibilidades de empleo formal. / POR ESTO!

En Quintana Roo, donde la economía depende principalmente del turismo y los servicios, la inclusión en el ámbito laboral avanza lentamente. No obstante, agrupaciones como “Manos Especiales” imparten cursos y ha logrado abrir espacios de capacitación e inserción para personas con discapacidad en el Caribe Mexicano, demostrando que la falta de oportunidades no responde a las capacidades de los trabajadores, sino a la ausencia de condiciones accesibles.

Para Ixhel Catalán, la solución no consiste únicamente en incrementar el número de intérpretes. Consideró que es necesario que más ciudadanos, empresas, instituciones educativas y dependencias gubernamentales aprendan, al menos, conceptos básicos.

Respecto a las principales dificultades que enfrenta la comunidad sorda en educación, salud, empleo y trámites gubernamentales, señaló: “Falta personal capacitado en todos los ámbitos que conozca la lengua de señas mexicana, y ese es el principal reto debido al desconocimiento de este idioma”.

Sobre la labor que realiza, explicó: “En lo personal no tengo una asociación, pero brindo apoyo a personas sordas como intérprete de LSM en áreas relacionadas con la salud, educación y otros sectores. Atiendo gratuitamente o a bajo costo a quienes cuentan con recursos limitados, dependiendo de cada caso”.

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Al ser consultada sobre las oportunidades laborales para este grupo poblacional, respondió: “Sí existen oportunidades para este sector; es un poco complicado encontrarlas, pero sí las hay”.

Mientras tanto, en Cancún apenas un reducido grupo de intérpretes continúa trabajando para que miles de personas puedan hacerse escuchar, incluso sin pronunciar una sola palabra.

Beto, de 72 años, perdió gradualmente la capacidad auditiva, pero continúa formando parte de la población económicamente activa gracias a su trabajo como empacador en una tienda departamental.

“Pero no en todos lados te dan esa facilidad. Creen que porque no escuchas bien ya no sirves o porque eres viejo, y no es así; todavía podemos seguir contribuyendo de manera activa a la sociedad”, expresó.