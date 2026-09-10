Desfile Cívico Militar en Cancún: Estos son los horarios y avenidas que cerrarán el 16 de septiembre

Para este miércoles 16 de septiembre se realizará el Desfile Cívico-Militar como parte de las Fiestas Patrias en Cancún. Este evento que se lleva a cabo todos los años, provocará el cierre de algunas avenidas del centro de la ciudad.

Fecha y hora

El desfile se estará llevando a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 07:00 am aunque el cierre de avenidas se llevará a cabo desde las 5:00 am y será hasta las 11:30 am que la circulación se finalizará.

Calles con cierres:

Av. Tulum: En ambos sentidos.

Av. Nader: En ambos carriles.

Av. Cobá: 1 carril cerrado (sentido Av. Bonampak hacia Av. Tulum).

Av. Uxmal: 1 carril cerrado (sentido Av. Tulum hacia Av. Bonampak).

Vías alternas

Carril de la Av. Nader en dirección de la Avenida Cobá a la Av. Uxmal, Av. Yaxchilán con Cobá y Av. Bonampak con Uxmal