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Desfile Cívico Militar en Cancún: Estos son los horarios y avenidas que cerrarán el 16 de septiembre

Algunas avenidas del centro de la ciudad cerrarán debido al desfile, por lo que se deberán tomar rutas alternas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

10 de sept de 2026

1 min

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Desfile Cívico Militar en Cancún
Desfile Cívico Militar en Cancún / Especial

Para este miércoles 16 de septiembre se realizará el Desfile Cívico-Militar como parte de las Fiestas Patrias en Cancún. Este evento que se lleva a cabo todos los años, provocará el cierre de algunas avenidas del centro de la ciudad.

Fecha y hora

El desfile se estará llevando a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 07:00 am aunque el cierre de avenidas se llevará a cabo desde las 5:00 am y será hasta las 11:30 am que la circulación se finalizará.

Calles con cierres:

  • Av. Tulum: En ambos sentidos.
  • Av. Nader: En ambos carriles.
  • Av. Cobá: 1 carril cerrado (sentido Av. Bonampak hacia Av. Tulum).
  • Av. Uxmal: 1 carril cerrado (sentido Av. Tulum hacia Av. Bonampak).

Vías alternas

Carril de la Av. Nader en dirección de la Avenida Cobá a la Av. Uxmal, Av. Yaxchilán con Cobá y Av. Bonampak con Uxmal

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